Telltale Games kehrt unter neuer Leitung zurück

The Walking Dead: The Final Season - (C) Skybound Games

Es scheint, dass die Geschichte von Telltale Games, der Firma, die hinter The Walking Dead-Spielen und den Batman-Titeln steckt, nicht ganz so abgeschlossen ist, wie wir es uns vorgestellt haben.

Das Unternehmen wurde geschlossen, nachdem alle Mitarbeiter Anfang dieses Jahres entlassen worden waren, und die letzte Folge der Serie The Walking Dead wurde in Zweifel gezogen. Es scheint, als ob eine Holdinggesellschaft namens LCG Entertainment die Rechte an dem Namen Telltale Games und einigen lizenzierten Objekten aufgekauft hat.

Es wird jedoch ein brandneues Studio sein, von dem keines der alten Mitarbeiter zurückkehren wird. Es wird einfach unter der Marke Telltale betrieben und an früheren Spielemarken gearbeitet. Das neue Studio wird in Malibu, Kalifornien, angesiedelt sein.

Zu den erworbenen Spielrechten zählen The Wolf Among Us und Batman, beide ziemlich große Marken. Auch andere firmeninterne IPs wie Puzzle Agent werden durch den Kauf abgedeckt. Das Unternehmen hat angegeben, dass sie in den ersten sechs Monaten, in denen sie schlafen, „klein bleiben“ werden, aber hoffentlich werden dadurch einige Spiele wieder in die digitalen Läden zurückkehren. Mit verbesserter Engine. Immerhin war das eines der Haupt-Kritikpunkte, die schon ziemlich veraltet war. Wenn man auf storybasierte Adventure-Titel zurückkehrt, haben sie unseren Segen.