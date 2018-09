Bandai Japan hat bekannt gegeben, dass es eine 10th Anniversary Edition zu Tales of Vesperia: Definitiv Edition geben wird.

Die Japaner erhalten zum 10. Jahrestag von Tales of Vesperia nicht nur das Remake, sondern auch eine ganz besondere 10th Anniversary Edition. Ob diese auch zu uns in den Westen kommt, ist noch unbekannt. Da das Game allerdings international sehr beliebt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch wie eine ähnliche Collectors Edition erhalten werden.

In Japan wird die 10th Anniversary Edition 11.100 Yen (ca. 86 Euro) kosten. Sie enthält natürlich das Game für PlayStation 4 oder Nintendo Switch, sowie den Film Tales of Vesperia ~The First Strike~ auf Blu-ray, eine Anniversary Acrylic Platte und ein Memorial Art Book.

Der offizielle Release von Tales of Vesperia: Definitiv Edition wurde für den 11. Januar 2019 festgelegt. Es erscheint für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und die Nintendo Switch.