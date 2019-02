Es scheint zumindest so, aber Ego-Shooter aus dem Hause Bethesda fühlen sich auf den Nintendo Switch überraschend „Zuhause“. Sowohl DOOM als auch Wolfenstein 2: The New Colossus kamen erstaunlich gut auf der Hybrid-Konsole an und funktionierten trotz Hardware-Einschränkungen prächtig. DOOM Eternal für den Switch startet zeitgleich mit den anderen Plattformen, jedoch RAGE 2 hat derzeit keinen Releasedatum für die Nintendo-Konsole. Noch nicht.

Das liegt daran das in der Entwicklungsphase, die sich bekanntlich mehrere Jahre hinzieht, der Nintendo Switch nicht mit bedacht und in die laufende Entwicklung aufgenommen wurde. Der Titel wird in etwas mehr als drei Monaten erscheinen, aber eine Switch-Version ist nicht am Horizont absehbar. Derzeit werde geprüft ob sich eine RAGE 2-Switch-Version überhaupt auszahlt, bisher gab es letzten Sommer bereits eine Meldung dazu.

Open World-Engine auf den Nintendo Switch umsetzbar?

Vor kurzem hat Tim Willits, der Leiter des id Software-Studios, ein weiteres Update bereitgestellt. In einem kürzlich veröffentlichten Vorschau-Artikel für RAGE 2 von Polygon (via Gamingbolt) wurde auf der Website erwähnt, dass laut Willits die Entwickler derzeit eine Nintendo Switch-Version von RAGE 2 „untersuchen“. Das heißt natürlich noch nicht, dass es kommt. Aber immerhin bekommen wir dadurch Hoffnung. Was auch nicht immer gut ist.

Vor nicht allzu langer Zeit stellte Pete Hines von Bethesda fest, dass seit RAGE 2 auf Apex Engine von Avalanche Studios anstelle von id Tech (Doom, Wolfenstein 2) ausgeführt wird. Diese unterstützt riesige Spielewelten, wie es eben Avalanche für Just Cause 4 benötigte. Ob sich diese wirklich „leicht“ auf den Switch portieren lassen wird ist fraglich.

RAGE 2 wird am 14. Mai auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC (Bethesda-Launcher statt Steam) starten.