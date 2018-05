Idea Factory International wird Super Neptunia RPG veröffentlichen, bekannt in Japan als Brave Neptunia: World! Universe! Pay Attention!! Ultimate RPG Declaration!!.

Das Game erscheint für PlayStation 4 und Switch in Nordamerika und Europa in diesem Herbst. Es wird japanische und englische Voice-Over-Optionen sowie englische und französische Untertiteloptionen enthalten.

In einer Welt, in der 2D-Spiele die Oberhand gewinnen, zwingt eine Organisation namens Bombyx Mori ihre Bürger dazu, 2D-Spiele als Opfer für ihren Anführer darzubringen. Diejenigen, die es wagen, neue Technologien zu benutzen oder deren Spiele nicht ihren Standards entsprechen, riskieren die Verbannung in die Seelen zerschmetternden Trial Grounds. Ein Mädchen erwacht in dieser Welt, ohne sich an etwas zu erinnern. Das einzige was ihr geblieben ist, ist ihr Name Neptinia. Bald erkennt sie allerdings, welche Mächte in ihr schlummern. Mit einem seltsamen Buch, bekannt als Histoire in der Hand, begibt sie sich auf eine Reise, um zu sehen, ob es mehr als dieses zweidimensionale Leben geben könnte.