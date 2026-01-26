Yoshi kommt endlich! Neuer Trailer zeigt legendären Dino im Super Mario Galaxy Film

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Als der erste Super Mario Bros. Film 2023 auf die große Leinwand kam, gab es am Ende der Credits eine winzige Szene mit einem Ei – und sofort wusste jeder, was das bedeutet. Yoshi. Der legendäre grüne Dino, der seit Super Mario World aus den Spielen nicht wegzudenken ist, wurde angedeutet … aber nie wirklich gezeigt. Bis heute.

Denn mit dem neuen Trailer zum Super Mario Galaxy Film hat Nintendo ihn endlich offiziell präsentiert. Zum ersten Mal siehst du Yoshi in Bewegung, mitten im Abenteuer von Mario, Luigi und Co. – und es fühlt sich an wie ein Stück Kindheit, das plötzlich lebendig wird.

Ein Dino, der alles verändert

Yoshi ist mehr als nur ein weiterer Charakter. Er ist seit Jahrzehnten ein Symbol für Abenteuer, Freundschaft und gemeinsame Action. Im Trailer versteckt er sich zunächst, wird dann von Mario und Luigi entdeckt und verteidigt später Baby Mario und Baby Luigi Seite an Seite mit anderen Gefährten. Diese Szenen geben nicht nur Nostalgie-Kicks, sondern zeigen, dass Yoshi im Film keine Nebenrolle, sondern echte Bedeutung hat.

Und das Beste: Was früher nur geleakt wurde – etwa durch Merchandise-Leaks und Hinweise aus dem ersten Film – wurde jetzt offiziell bestätigt. Kein Gerücht mehr, kein halber Blick, sondern ganz klar: Yoshi gehört zur Geschichte des Films.

Der Film startet früher als gedacht

Als wäre das Yoshi-Reveal nicht genug, gibt es noch einen weiteren Grund zur Vorfreude: Der Kinostart wurde vorgezogen. Ursprünglich war der Film für Anfang April geplant, doch nun kommt er in vielen Ländern – darunter auch Deutschland – bereits am 1. April 2026 in die Kinos. Kein Aprilscherz, sondern ein echtes Geschenk für Fans, die den Frühling kaum erwarten können.

Was der Trailer nicht verrät: wie groß Yoshis Rolle letztlich im fertigen Film sein wird oder welche Reise die Helden erleben, wenn sie erst einmal über die Galaxien ziehen. Aber allein dieser erste, echte Blick auf Yoshi zeigt: Es wird größer und bunter, als viele es erwartet haben.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.