Absurde Kamek-Szene

Super Mario Galaxy Film: Neuer Trailer zeigt Yoshi in Action

Nintendo zeigt Yoshi im neuen Super Mario Galaxy Film-Trailer – und der grüne Dino überrascht mit einer lustigen Kamek-Szene.

Nintendo hat einen neuen Trailer zum Super Mario Galaxy Film veröffentlicht – und Yoshi steht im Mittelpunkt. Der knuffige Dinosaurier zeigt sich nicht nur in seiner gewohnt liebenswerten Art, sondern überrascht auch mit einer komplett absurden Szene, die für viele Lacher sorgen dürfte.

Yoshi vs. Kamek: Diese Szene ist pures Chaos

Im frischen „Level Up“-Trailer erhalten wir einen weiteren interessanten Einblick in den Film. Doch das wirkliche Highlight folgt erst zum Schluss: Yoshi schnappt sich mit seiner berühmten langen Zunge kurzerhand Kamek, einen der treuesten Handlanger von Bowser, während dieser in einem Raumschiff sitzt. Was dann passiert, ist typisch Yoshi und gleichzeitig völlig unerwartet.

Der Dino schluckt den Magikoopa einfach herunter und legt danach ein grün gepunktetes Ei. Das Besondere daran? Das Ei trägt noch die Brille von Kamek. Eine absurde, lustige Szene, die zeigt, dass Nintendo und Illumination den Humor der Videospiele perfekt ins Kino übersetzen wollen.

Mehr Action, mehr Welten

Neben Yoshis Auftritt gibt der kurze Clip auch weitere spannende Einblicke. Prinzessin Peach und Toad betreten eine düstere, fast schon cyberpunkartige Stadt, in der sie auf zahlreiche bekannte Gegner aus dem Mario-Universum treffen: Gumbas, Shy Guys, Bomb-ombs und viele mehr. Die Atmosphäre erinnert stark an die kreativeren Welten aus den Galaxy-Spielen. Genau das, was sich viele erhofft haben.

Auch Rosalina ist erneut zu sehen. Die Prinzessin aus dem Weltall wehrt in einer bereits bekannten Szene scheinbar mühelos einen Gegner ab. Wer den ersten Trailer gesehen hat, weiß bereits: Sie wird eine zentrale Rolle im Film spielen. Yoshi hingegen zeigt sich auf einem Motorrad ein Bild, das man so noch nicht aus den Spielen kennt, das aber perfekt zur actiongeladenen Stimmung des Films passt.

Kinostart im April und die Erwartungen sind riesig

Der Super Mario Galaxy Film erscheint am 1. April 2026 in den deutschen Kinos. Nach dem gigantischen Erfolg des ersten Teils, der weltweit über 1,3 Milliarden Dollar einspielte, sind die Erwartungen entsprechend hoch. Mit Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. und den ikonischen Galaxien scheint Nintendo alles richtig zu machen, um auch diesmal wieder Kinokassen-Rekorde zu brechen.

