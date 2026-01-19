Streaming-Markt 2025: Paramount+ überrascht – Netflix verliert deutlich an Boden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Streaming-Markt in Österreich bleibt in Bewegung und das Jahr 2025 hat klare Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Ein neuer Bericht von JustWatch zum 4. Quartal 2025 zeigt: Während Netflix und Prime Video weiterhin dominieren, verlieren beide Plattformen spürbar an Marktanteilen. Gleichzeitig nutzt Paramount+ seine Chance und verzeichnet das stärkste Wachstum aller Anbieter.

Die Analyse basiert auf aggregierten Nutzungsdaten von fast einer Million monatlicher JustWatch-Nutzer in Österreich und zeichnet ein aussagekräftiges Bild der aktuellen Streaming-Gewohnheiten.

Mit 28 Prozent Marktanteil bleibt Prime Video auch im vierten Quartal 2025 die meistgenutzte Streaming-Plattform in Österreich. Netflix folgt mit 26 Prozent knapp dahinter. Doch der Blick auf die Entwicklung zeigt: Die Vormachtstellung bröckelt. Im Jahresvergleich verliert Netflix ganze 4 Prozentpunkte, der stärkste Rückgang unter allen großen Anbietern. Prime Video kommt etwas glimpflicher davon, muss aber ebenfalls 2 Prozentpunkte abgeben. Im direkten Quartalsvergleich bleibt Prime Video stabil, während Netflix im vierten Quartal nochmals 1 Prozentpunkt verliert.

Viele Nutzer scheinen selektiver zu werden oder verteilen ihre Streaming-Zeit stärker auf mehrere Dienste.

Paramount+ ist der klare Gewinner des Jahres

Der heimliche Star des Berichts ist Paramount+. Mit einem Marktanteil von 7 Prozent liegt der Dienst zwar noch hinter den Großen, doch das Wachstum ist bemerkenswert. +1 Prozentpunkt im Quartal und +2 Prozentpunkte im Jahresvergleich, kein anderer Anbieter legt laut JustWatch 2025 stärker zu. Für viele Beobachter ist das ein Zeichen, dass gezielte Inhalte, exklusive Serien und ein klareres Profil Wirkung zeigen. Paramount+ entwickelt sich vom Nischenanbieter zu einer festen Größe im Markt.

Auch Disney+ und Apple TV+ können positive Zahlen vorweisen. Disney+ hält im vierten Quartal 22 Prozent Marktanteil und wächst im Jahresvergleich um 1 Prozentpunkt. Apple TV+ kommt auf 9 Prozent und legt ebenfalls 1 Prozentpunkt zu. Beide Plattformen zeigen, dass nachhaltiges Wachstum nicht zwingend explosionsartig sein muss. Konstante Releases und starke Markenbindung scheinen sich auszuzahlen.

Kleinere Anbieter bleiben stabil

RTL+ (3 Prozent) und Discovery+ (1 Prozent) bleiben im Quartalsvergleich unverändert. Auffällig ist jedoch der Sammelposten „Sonstige Anbieter“, der im Jahresvergleich um 2 Prozentpunkte zulegt. Das deutet darauf hin, dass sich der Markt weiter fragmentiert und Nutzer gezielt nach Spezialinhalten suchen. Der JustWatch-Bericht macht deutlich: Dominanz allein reicht nicht mehr. Netflix und Prime Video sind zwar weiterhin die größten Player, verlieren aber Jahr für Jahr Anteile. Gleichzeitig gewinnen Anbieter wie Paramount+ sichtbar an Bedeutung.

Für Nutzer bedeutet das mehr Auswahl, mehr Wettbewerb und weniger Selbstverständlichkeit für die Marktführer. Der österreichische Streaming-Markt ist 2025 kein Zweikampf mehr, sondern ein echtes Rennen geworden.

