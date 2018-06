Sega hat einen neuen Trailer zu Shining Resonance Refrain veröffentlicht.

Es sind eintausend Jahre seit dem großen Krieg von Ragnarok vergangen. Man nimmt an, dass Drachen lange ausgestorben sind – ihre kristallisierten Seelen breiteten sich im ganzen Land aus. Vor zehn Jahren erklärte das Königreich Lombardia dem Königreich Astoria den Krieg. Das Imperium fiel in Alfheim ein, doch Astoria konnte sich behaupten. Das Imperium der Lombardia, das die verlorene Macht der alten Drachen erlangen wollte, beauftragte den elitären Rittertrupp der Kirche, genannt Beowulf, mit einer Sondermission. Ihr Ziel war es, Yuma Ilvern zu fangen – ein Junge mit einer Drachenseele, welche mit seiner eigenen verschmolzen war. Doch nicht nur mit irgendeiner Drachenseele, sondern mit der des mächtigsten Drachen Shining Dragon. Eingesperrt, gefoltert und in Verzweiflung verloren, war Yuma in der Dunkelheit und in Ketten gefangen, bis ein tapferes Mädchen in seine Zelle stürmte, entschlossen, ihn zu befreien. Er hätte sich niemals die Schlachten vorstellen können, die noch vor ihm lagen…

Shining Resonance Refrain erscheint am 10. Juli weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC. In Japan ist es bereits für PlayStation 4 verfügbar und wird am 12. Juli für die Switch erscheinen. Für die Konsolen gibt es bereits auch eine kostenlose Demo zum herunterladen.