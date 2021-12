Steam wurde in China abgeschaltet

Steam China (C) Logo Steam / Valve

Vor einiger Zeit wurde Steam China live geschaltet, mit einer wesentlich geringeren Auswahl an Spielen wie wir es zum Beispiel bei uns im Westen gewöhnt sind. Steam Global war zu diesem Zeitpunkt in China allerdings auch noch freigegeben, doch Spieler aus China berichten davon dass der Steam Store und die Community-Seiten nicht mehr aufrufbar sind.

Das Chinas Regierung schwierig ist und ihren Landsleuten viele Zugriffe auf bestimmte Webseiten verwehrt, ist ja nichts neues. Steam könnte nun auch auf der schwarzen Liste stehen, weshalb Spieler nicht mehr auf die globale Seite zugreifen können. Da es allerdings zu dieser Meldung verschiedene Berichte gibt, ist noch unklar ob die Regierung wirklich Steam Global geblockt hat oder es nicht das Ergebnis eines DNS-Verstärkungsangriffs ist.

Überraschend wäre es allerdings nicht, wenn Steam Global tatsächlich einfach nur gesperrt ist. Fortnite wurde in China am 15. November dieses Jahres geschlossen. Kinder durften nur drei Stunden pro Woche spielen und Kryptowährung wurde verboten. Damit neue Spiele entwickelt werden konnten, mussten sie frei von antichinesisch geltenden Elementen sein, einschließlich der Anwesenheit von “weiblichen Männern”. Zwei Monate nach den Beschränkungen wurde berichtet, dass in dieser Zeit kein Game mehr genehmigt wurde.

Dota2 und CS:GO, zwei der beliebtesten Spiele in China, sind beide auf Steam China und werden von diesem Ereignis weitgehend unberührt bleiben. Viele andere Spiele, insbesondere von kleineren Entwicklern, verlassen sich jedoch auf das riesige Publikum, das China bietet, um über Wasser zu bleiben. Zum Beispiel hat Monster Hunter World, keineswegs ein kleiner Titel, mehr chinesische Rezensionen auf Steam als englischsprachige. Von den zehn jüngsten Rezensionen für It Takes Two, Gewinner des Spiels des Jahres bei den The Game Awards, sind neun von chinesischen Spielern verfasst worden. Das Land ist ein riesiger Markt für Entwickler, aber ohne Steam bricht dieser natürlich vollkommen weg.

Jetzt bleibt allerdings erstmal abzuwarten, welche Berichte sich als wahr und welche als falsch heraus stellen. Sollte der Abschaltung wegen eines Angriffs sein, würde Steam Global mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zurück kommen nach China. Steht es aber auf der schwarzen Liste, dann wird es wohl offline bleiben.