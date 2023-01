Steam erreicht neuen Rekord mit mehr als 10 Millionen gleichzeitigen Spielern

Über das vergangene Wochenende spielten über 10 Millionen Menschen gleichzeitig Spiele über Steam.

Den neuen Rekord knackte Steam am 7. Januar und kam von der unabhängigen Platform SteamDB. Hierbei spielten über 10 Millionen Spieler gleichzeitig diverse Games und erreicht damit einen neuen Rekord.

Steam konnte über die vergangenen Jahre einen stetigen Wachsum verzeichnen, vor allem die Pandemie mit ihren Lock-Downs trieb die Menschen dazu, sich andere Freizeitbeschäftigungen zu suchen. Dabei scheinen viele Menschen das zocken für sich entdeckt zu haben. Bereits an Thanksgiving 2022 konnte Steam einen anderen Rekord brechen. An diesem Tag waren mehr als 31 Millionen Nutzer auf der Plattform Online.

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/rbRabSCLye — SteamDB (@SteamDB) January 7, 2023

Doch jener Rekord wurde ebenfalls am letzten Samstag gebrochen. Die Plattform erreicht an diesem Tag mehr als 32 Millionen gleichzeitige Nutzer und das obwohl der Winter Sale auf Steam bereits beendet war. Sicherlich werden diese Zahlen auch in Zukunft weiter steigen, denn dieses Jahr stehen noch so einige heiß erwartete Spiel aus wie Dead Space Remake, Hogwarts Legacy oder Resident Evil 4 Remake. Auch das Steam Deck trug sicherlich einen Teil dazu bei, dass Steam so prächtig am Wachsen ist. Denn nach einigen Schnitzern im Hardware-Bereich, konnte Valve die Gamer mit seinem tragbaren PC durchaus überzeugen.