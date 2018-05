Ein neuer Gameplay-Trailer ist für den State of Decay 2 von Undead Labs verfügbar, aber wenn es dich reizt, das Spiel auszuprobieren, gibt es gute Neuigkeiten. Der Entwickler hat auf Twitter angekündigt, dass derzeit eine neue, eingeschränkte technische Beta verfügbar ist.

Sollte jetzt problemlos funktionieren…

Wenn Sie Probleme mit der Anmeldung und Registrierung haben, hat Undead Labs auf Twitter bestätigt, dass einige Aktualisierungen auf der Website vorgenommen wurden. Insgesamt sollten alle Browser einen reibungsloseren Zugriff darauf haben. Mit dem Spiel am 18. Mai für Ultimate Edition-Besitzer, wird dies noch früher den Zugang für Interessierte bieten.

State of Decay 2 ist ansonsten am 22. Mai für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar. Es folgt dem Original, indem es drei große Karten hat, die ungefähr die Größe des ersten Spiels haben. Der Gameplay-Trailer hat heute die verschiedenen Überlebenden, denen du begegnen wirst, aufgezogen und ihre Fähigkeiten für deine Basis ins Spiel gebracht.

Hier der Link zur Anmeldung zur „technischen Beta“.