Starsand Island bringt Anime-Charme und Life-Sim-Flair auf Konsole und PC

Starsand Island hat nun ein festes Erscheinungsdatum: Am 1. Februar 2026 veröffentlicht Entwickler Seed Lab das Anime-inspirierte Life-Simulationsspiel für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und Microsoft Store. Schon vorher können Spieler erste Eindrücke sammeln, denn eine kostenlose Demo wird ab dem 8. Oktober verfügbar sein.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Tokyo Game Show, wo Besucher bereits einen Vorgeschmack auf das Gameplay erhalten haben. Begleitet wird der Weg zum Release von einem geschlossenen Alpha-Test, an dem ausgewählte Spieler teilnehmen dürfen. Besonders interessant ist die Demo, die pünktlich vor dem Steam Next Fest startet und es ermöglicht, das Spiel ab dem 8. Oktober selbst auszuprobieren.

Starsand Island richtet sich an Spieler, die dem hektischen Alltag entfliehen wollen. Statt Großstadtlärm erwartet sie eine ruhige Inselwelt voller Möglichkeiten. Farming, Fischen, Tierpflege oder das Erkunden der weitläufigen Umgebung gehören ebenso dazu wie Begegnungen mit den eigenwilligen Bewohnern. Von geheimnisvollen Ruinen bis hin zu alltäglichen Aufgaben entsteht ein Mix aus Entspannung, Abenteuer und sozialen Interaktionen.

Leben gestalten und Inselträume verwirklichen

Einen großen Schwerpunkt legt Seed Lab auf das Bausystem. Spieler können frei entscheiden, wie sie ihr Zuhause gestalten möchten. Ob eine luxuriöse Villa, ein gemütlicher Bungalow oder ein ganz individuelles Design – sowohl Innen- als auch Außendekoration lassen sich umfangreich anpassen. Die Insel bietet dabei genügend Raum, um kreative Ideen umzusetzen.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Freunde einzuladen und gemeinsam an einem Inselparadies zu arbeiten. Dieses kooperative Feature soll nach dem Release noch erweitert werden. Schon jetzt ist klar, dass Starsand Island nicht nur eine Lebenssimulation, sondern auch ein soziales Erlebnis werden soll.

Darüber hinaus überzeugt das Spiel durch eine tiefgehende Charakteranpassung. Gesichter, Frisuren, Hauttöne, Make-up sowie eine große Auswahl an Outfits und Accessoires lassen nahezu unbegrenzte Kombinationen zu. So kann jeder Spieler seinen eigenen Stil auf der Insel verwirklichen.

Seed Lab plant, auch nach der Veröffentlichung weitere Individualisierungsoptionen hinzuzufügen und zusätzliche Inhalte wie soziale Features und Multiplayer-Elemente nachzureichen. Fans dürfen sich also auf langfristige Unterstützung und stetige Erweiterungen freuen.

Mit Starsand Island erwartet uns Anfang 2026 ein Life-Sim-Erlebnis, das klassische Genre-Elemente mit Anime-Ästhetik verbindet und dabei viel Raum für Kreativität, Erholung und Gemeinschaft bietet.

