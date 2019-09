Star Wars: Reys rotes Lichtschwert ist praktischer als ein Schweizer Taschenmesser

Star Wars Episode 9 - (C) Lucasfilm

Der neueste Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker ist erst seit einer Woche erhältlich, aber Reys doppelseitiges rotes Lichtschwert wurde bereits aktualisiert. Das neue Filmmaterial zu Star Wars 9 wurde im Rahmen des D23-Events veröffentlicht – eine Erweiterung des vorherigen Star Wars Celebration-Teasers mit frischen Aufnahmen von Nostalgie und atemberaubender Action. Einer der größten Momente, in denen man nach Luft schnappen konnte, war Rey (Daisy Ridley), der besonders sith-artig wirkte und ein rotes Doppelklingen-Lichtschwert trug.

Die Geschichte wird – vorhersehbar – unter Verschluss gehalten. Kevin Smith war jedoch äußerst begeistert von dem, was er sah, als er das Set besuchte, und hat versprochen, dass es die Fans um den Verstand bringen wird. Um der Bedrohung durch Kylo Ren (Adam Driver) und seine Streitkräfte ein Ende zu bereiten, werden die verbleibenden Rebellen – ebenso wie der scheinbar zurückgekehrte Kaiser Palpatine – sogar in die Ruinen eines Todessterns reisen. Star Wars-Urgesteine Mark Hamill und Carrie Fisher werden ebenfalls zurückkehren – wobei letztere nach ihrem Tod mit bisher nicht gesehenem Filmmaterial in die Handlung eingearbeitet wurde. Die angebliche Wendung von Rey zur dunklen Seite hat jedoch weiterhin einen Großteil der Spekulationen und Diskussionen dominiert.

Der bekennende Schöpfer von „überproduzierten Memes“, bekannt als ActionMovieKid, beschloss jedoch, mehr Spaß an der Wende zu haben. Sobald Rey in voller Sith-Kleidung auftaucht und einen Palpatine-ähnlichen, hageren Look hat, erscheint das Lichtschwert zunächst als dieselbe bedrohliche Waffe aus dem Trailer. Im Moment, in dem sie es herunterklappt, zeigt sich jedoch, dass es sich nicht nur um ein Doppelklingen-Lichtschwert handelt, sondern auch um Funktionen wie einen Korkenzieher, eine Pinzette und vieles mehr. Schau dir das mal an:

Here, lemme turn that up for you. pic.twitter.com/1drcxo7lYA — Action Movie Dad (@ActionMovieKid) August 26, 2019

Wie geht es aus in Star Wars 9?

Es gibt eine Gruppe von Fans, die immer noch auf Kylo Ren zusteuern, um Erlösung zu erzielen. Obwohl es sicherlich möglich ist, insbesondere angesichts Abrams ‚Vorliebe für die Wiederholung der Vergangenheit, scheint es, dass Kylo zu seinem Force-Awakens-Selbst zurückkehrt. Trailer und Poster zeigen Kylo und Rey in einem intensiven Kampf. Angesichts dessen kann man mit Sicherheit sagen, dass sie für mindestens einen guten Teil des Films Feinde sein werden. Wie die Dinge letztendlich zwischen ihnen enden, bleibt abzuwarten. Leider lässt sich das für ein Schweizer Lichtschwert in den aktuellen Filmen wahrscheinlich nicht behaupten. Trotzdem ist es ein lustiges Bild, das die Fans in den Monaten vor der Veröffentlichung von Star Wars: The Rise of Skywalker in den Kinos sicherlich amüsieren wird.