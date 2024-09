Star Wars: KotOR Release-Termin – Wann erscheint das Remake?

Du warst 2021 völlig hin und weg über die Ankündigung das Star Wars: Knights of the Old Republic ein Remake bekommt und wartest seitdem sehnsüchtig auf den Release-Termin? Nun, da wirst du länger warten müssen. Ursprünglich für PS5 und PC angekündigt, gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Berichte über eine mögliche Einstellung des Projekts. Nun meldet sich Tim Willits, der Chief Creative Officer (CCO) von Saber Interactive, zu Wort. Die gute Nachricht: Es lebt noch. Die schlechte Nachricht: Wir müssen wohl noch sehr lange darauf warten.

Saber Interactive hat kürzlich mit Warhammer 40,000: Space Marine 2 große Erfolge gefeiert, was möglicherweise Auswirkungen auf den Fortschritt das KotOR-Remake haben könnte. Laut Willits habe der Erfolg des Spiels das Studio dazu gebracht, seine Herangehensweise an aktuelle Projekte zu überdenken. Das schließt auch das Remake von KotOR mit ein. Trotz des Erfolgs gibt es jedoch keinen festen Zeitrahmen, wann Fans mit neuen Informationen oder gar einer Veröffentlichung rechnen können.

Warum gab es Verzögerungen beim Remake?

Was ist mit Aspyr Media passiert, die ursprünglich das Remake entwickelten? Das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ war zuerst in den Händen von Aspyr Media, einem Entwickler, der unter dem Dach der Embracer Group arbeitet. Doch nach internen Unstimmigkeiten und der Entlassung des Design Directors Brad Prince und des Art Directors Jason Minor wurde die Entwicklung auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine erste Version des Spiels, bekannt als „Vertical Slice“, stieß auf negative Reaktionen der Studioleitung, was diese personellen Änderungen auslöste.

Nachdem Saber Interactive von der Embracer Group getrennt wurde, betonte das Studio, dass das Remake „lebt und gedeiht“. Man ist fest entschlossen, die Erwartungen der Fans zu übertreffen und ein hochwertiges Spielerlebnis zu liefern. Auch wenn die Entwicklungszeit länger dauert als ursprünglich erhofft, bleibt die Hoffnung, dass Saber das Projekt zu einem erfolgreichen Ende bringen wird.

Auch wenn konkrete Details über den aktuellen Stand des Spiels weiterhin rar sind, verspricht Saber Interactive, dass das Remake gut vorankommt. Ein konkretes Release-Fenster für Star Wars: KotOR gibt es derzeit also nicht! Wie Willits gegenüber IGN.com sagte, werden neue Infos erst dann veröffentlicht, wenn „die Zeit reif ist“.

Das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic befindet sich derzeit bei Saber Interactive in Entwicklung. Ob es noch tatsächlich im Zeitalter der PS5 erscheinen wird, wird sich zeigen.

