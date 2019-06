Star Wars Jedi: Fallen Order wird mit seiner Gameplay-Enthüllung bei EA Play allen zeigen, worum es geht, kurz bevor die E3 richtig losgeht. Das ist noch nicht alles, was wir im von Respawn entwickelten Action-Adventure-Titel in den kommenden Tagen sehen werden.

Denn wenn die eigentliche E3 startet, werden wir sie noch einmal in einer Konferenz sehen, die dieses Jahr die dichteste sein wird – jene von Microsoft. Auf der Xbox-Twitter-Seite wurde kürzlich ein Update veröffentlicht, in dem angekündigt wird, dass Star Wars Jedi: Fallen Order eines von vielen Spielen sein wird, die während ihrer Presseveranstaltung einen besonderen ersten Eindruck erhalten.

Tune-in for special first-looks, including Star Wars Jedi: Fallen Order™. #XboxE3

Join us in five days: https://t.co/RBanqChXBj pic.twitter.com/dN6S36K9BD

— Xbox (@Xbox) June 4, 2019