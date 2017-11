Star Wars: Battlefront 2: Nun meldet sich auch EA zu Wort in puncto Helden-Freischaltung!

Bisher wurden im Jahr 2017 unglaubliche 6.000 Games für STEAM veröffentlicht – und das Jahr hat noch mehr als einen Monat. Diese Zahl stammt vom Branchenanalysten Daniel Ahmad, der für Niko Partners arbeitet.

Wie Ahmad richtig herausgefunden hat, ist 6.000 fast die gleiche Anzahl an Games, welche im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 auf STEAM veröffentlicht wurden. Die anmutende Grafik findet ihr weiter unterhalb der Meldung.

Allein 1.000 Games wurden via „Steam Direct“ veröffentlicht, welches „Steam Greenlight“ in diesem Jahr ersetzte. Die Flut von neuen (Mini-)Games und Eigenentwicklungen ist für Valve mehr als lukrativ, nicht nur die Plattform-Betreiber bei jedem Kauf etwas verdienen, sie erheben bei Steam Direct auch eine Gebühr von 100 US-Dollar für Hobby-Entwickler.

Ahmad weist darauf hin, dass 6.000 fast gleich der Gesamtzahl der Spiele sind, die im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 auf Steam veröffentlicht wurden. Das ist mehr als 4.200 Spiele, die 2016 auf Steam veröffentlicht wurden (via GI.biz). Hier ist die dramatisch anmutende Grafik, die Ahmad zusammengestellt hat, um den dramatischen Anstieg der Steam-Veröffentlichungen hervorzuheben.

Im Jahr 2014 veröffentlichte Valve das Update „Steam Discovery“, um Nutzern bei der Suche nach neuen Veröffentlichungen zu helfen, wonach sie suchen. Das Update hat neue personalisierte Empfehlungen basierend auf deinem Gameplay sowie neue Such- und Discovery-Tools hinzugefügt.

A quick update to the number of games released on Steam chart.

This is as of early November. Year isn’t over yet and there have already been more than 6,000 games released on Steam this year.

That’s almost as many as the number of games released between 2005 and 2015. pic.twitter.com/RCIUJFprzG

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 9. November 2017