Star Wars Battlefront 2: 40 Stunden Spielzeit bis zur Helden-Freischaltung!

Brendan Greene, besser bekannt als ‚PlayerUnknown‘ von Playerunknown’s Battleground’s hat einen neuen Screenshot der kommenden Wüstenkarte enthüllt, die irgendwann später in diesem Jahr den populären Battle-Royale-Titeltreffen wird.

Das Bild, dass er via Twitter veröffentlichte, basiert auf einer Wüstenlandschaft in Peru. Der Release wird noch immer – und auch wieder von Brendan bestätigt – Ende des Jahres folgen. Bisher erreichte PUBG bereits 20 Millionen verkaufte Exemplare via STEAM und die Xbox One X-Version wird sicherlich für weitere Verkäufe sorgen!

