Star Trek Discovery Staffel 3: Neuer Trailer enthüllt Zukunft der Förderation

Der Trailer zur dritten Staffel von Star Trek: Discovery ist da und bietet ein actionreiches Abenteuer, das tausend Jahre in der Zukunft der CBS All Access-Serie stattfindet. Discovery hatte bekam mit der ersten Staffel lauwarme Kritiken vom Publikum, aber Staffel 2 wurde als enorme Verbesserung angesehen. Natürlich ist die Aufregung nun um Staffel 3 größer. Sonequa Martin-Green als Michael Burnham verankerte die ersten beiden Staffeln und die Hinzufügung von Anson Mount als Captain Christopher Pike in Staffel 2 festigte die Serie als Hit bei langjährigen Star Trek-Fans.

In der zweiten Staffel der Show kämpfte die Crew der USS Discovery gegen eine böse KI, die darauf aus war, alles Leben in der Galaxie auszurotten und einen zeitreisenden Bösewicht zu jagen. Es war das zweiteilige Staffel-Finale, das das Franchise wirklich auf den Kopf stellte, zuerst mit dem Ende von Burnhams Beziehung zu Ash Tyler und dann, indem es die USS Discovery tausend Jahre in die Zukunft schickte. Nach einer gewaltigen Weltraumschlacht haben Burnham und die Crew im 32. Jahrhundert eine Zeitspanne hinter sich, die im Star Trek-Universum völlig unerforscht ist.

Star Trek Discovery Staffel 3: Eine Förderation ohne glorreicher Zukunft?

CBS All Access hat den Trailer zu Star Trek: Discovery Staffel 3 veröffentlicht und ist eine atemberaubende Einführung in die seltsame neue Ära der Erforschung. Nachdem Burnham überprüft hat, dass sie mit intelligentem Leben auf einem Planeten gelandet sind, feiert er den erfolgreichen Sprung der Crew in die Zukunft. Das Universum ist in 930 Jahren in der Zukunft ziemlich anders, da der Trailer schnell feststellt, dass die Föderation nach einem mysteriösen Ereignis namens „The Burn“ größtenteils ausgelöscht ist. Burnham erklärt jedoch schnell: „In der Föderation geht es nicht nur um Schiffe. Die Föderation ist ihr Volk“, während sich eine neue Flagge der Föderation entfaltet. Der Wiederaufbau der Sternenflotte wird nicht einfach sein und der Trailer macht deutlich, dass die Besatzung der Discovery vor dem Kampf ihres Lebens steht.

Das hört sich alles sehr nach Andromeda an, einer weiteren Serie von Gene Roddenberry, dem Schöpfer von Star Trek. Stört mich überhaupt nicht. Wie seht ihr das? Sagt es uns in den Kommentaren! Einen kleinen Vorgeschmack haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.