Sony kauft EVO Prügelspiel Turnierveranstalter

Sony

Sony schnappt sich die Evolution Championchip Series. Die größte Plattform für Prügelspiel Turniere der Welt. Gemeinsam mit eSports Venture RTS wird Sony das Management der EVO Events übernehmen und sichert sich damit eine starke Position in Sachen Prügelspiele. Diese News, dass Sony EVO kauft, kommt zwar überraschend, jedoch wenn man sich Sonys Aufstellung genauer ansieht, nicht von irgendwo her.

Sony kauft EVO um Prügelspiele zu stärken

Sieht man etwas genauer hin, überrascht der Schritt dass Sony EVO kauft nicht mehr so wirklich. Sony PlayStation hat eine sehr präsente Prügelspiel Sparte. Eines der größten Prügelspiel Franchises „Street Fighter“ ist mittlerweile Sony Exklusiv Titel. Ebenso wie Gulty Gear – Strive und Granblue Fantasy Versus. Zusätzlich zu den Prügelspielen wie Mortal Kombat, die auf allen Plattformen erscheinen.

Beat’em Ups und Kampfspiele gehören seit je her zur PlayStation. Das begann mit Tekken und Sony war bis dato auf Prügelspiel-Turnieren immer sehr stark vertreten. Es ist also durchaus ein verständlicher Schritt, dass sie hier mit einsteigen um sich besser zu positionieren und die Szene damit zu stärken.

Was bedeutet das für Nintendo?

Man kann nicht über Prügelspiele sprechen ohne auch an Nintendo zu denken. Das größte Turnier Prügelspiel zur Zeit, ist wohl Super Smash Bros Ultimate. Nintendo hat sich bereits dazu geäußert was es für sie bedeutet, dass Sony nun EVO kauft. Nintendo hat sich hierzu bereits geäußert und sieht hier keinerlei Hindernis. Nachdem auch Sony dezidiert sagt „Es wird kein reines PlayStation Event werden“.

So werden auch in Zukunft Smash Bros und auch Nintendo auf den Offline wie auch Online Turnieren der EVO vertreten sein. Sony wird auch die beiden Gründer Tony und Tom Cannon weiterhin als Berater behalten. Immerhin haben sie die Evolution Championchip Series zu dem gemacht, was es heute ist.

Im vergangenen Jahr war die Evolution Championchip Series leider von einem Skandal überschattet. Nachdem Anschuldigungen zu sexuellen Übergriffen laut wurden, betreffend dem Mitgründer Joey Cuellar. Nahezu alle großen Namen der Prügelspiel Welt wie Capcom, Nether Realm Studios oder Bandai Namco sagten für 2020 ab. Nun hat die EVO eine Chance sich wieder zu erholen.