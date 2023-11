Sony hat ein weiteres Unternehmen übernommen

Sony Interactive Entertainment hat eine Vereinbarung zur Übernahme von iSIZE getroffen. iSIZE ist ein in London ansässiges Unternehmen, das sich auf Deep Learning für die Bereitstellung von Videos spezialisiert hat, teilte das Unternehmen mit.

“iSIZE entwickelt KI-gestützte Lösungen, um Bitrateneinsparungen und Qualitätsverbesserungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie zu erzielen”, sagte Ueli Gallizzi, Senior Vice President der Sony Interactive Entertainment Future Technology Group, in einer Stellungnahme. “Die Akquisition verschafft [Sony Interactive Entertainment] bedeutendes Fachwissen bei der Anwendung von maschinellem Lernen auf die Videoverarbeitung, was einer Reihe unserer F&E-Bemühungen sowie unseren Video- und Streaming-Diensten zugutekommen wird.”

Die ehrgeizigen Pläne von Sony beschränken sich natürlich nicht nur auf den Erwerb vielversprechender Studios, sondern auch auf die technische Kompetenz des Unternehmens. Der PlayStation-Hersteller hat schon oft angedeutet, dass die Fans mehr Cloud-Gaming-Funktionen erwarten können und der damalige CEO hat sogar aggressive Pläne in dieser Richtung angedeutet. Im August begann Sony mit Beta-Tests für 4K-Cloud-Gaming auf der PS5 und bot Spielern Titel wie God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2 und einige andere zum Streamen auf seiner Plattform an. Jetzt, mit der jüngsten Ankündigung des Unternehmens, scheint es, dass Sony sein Cloud-Gaming-Versprechen einlösen möchte, insbesondere da das Interesse an diesem Segment weiter wächst.

Sonys wachsende Investitionen in Cloud-Gaming kommen nicht überraschend, insbesondere nachdem Microsoft kürzlich die 68,7 Milliarden Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen hat. Der Kauf von Activision Blizzard durch den Xbox-Hersteller bedeutete, dass auch seine Vereinbarungen mit Nvidia, Nintendo, Boosteroid und anderen in Kraft traten. Ein Teil davon bedeutet, dass Xbox- und Activision Blizzard-Titel für mehr Plattformen zugänglich gemacht werden, insbesondere für Cloud-Streaming. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie effektiv Sonys eigene Cloud-Gaming-Strategie ist und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass das Unternehmen eine Übernahme tätigt, um seine technische Kompetenz zu stärken.

Die Ankündigung der Übernahme kommt übrigens nur wenige Tage, nachdem das zu Sony gehörende Unternehmen Bungie rund 100 seiner Mitarbeiter entlassen hat. Der Destiny 2-Entwickler ist das vierte Sony eigene Studio, das im selben Monat Personal abbauen muss, denn auch Naughty Dog, Visual Arts und Media Molecule haben Mitarbeiter entlassen. Leider waren Entlassungen im Jahr 2023 in der Spieleindustrie allgemein viel zu häufig, obwohl die Branche in anderen Bereichen wie Übernahmen und Veröffentlichungen von Spielen gut dabei ist. Was aus der neuen Übernahme wird und wieviel Nutzen Sony daraus ziehen wird, bleibt abzuwarten.