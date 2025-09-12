So konterst du auch die stärksten Lattice Combos in Marvel Rivals

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

In einem Spiel voller Chaos, Capes und Kombos fügt Marvel Rivals mit seinem einzigartigen Lattice System eine zusätzliche Ebene der Strategie hinzu: Modifikatoren, welche die Power-Kurve eines Helden komplett verändern können. Es spielt keine Rolle, ob du versuchst, das gegnerische Team zu vernichten oder nur lange genug zu überleben. Wenn du weißt, auf welche Lattice Combos du achten musst (und wie du sie kontern kannst), ist das der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage.

Schauen wir uns die gefährlichsten Lattice Combos an, die derzeit die Meta beherrschen. Und was noch wichtiger ist, wie du dich wehren kannst!

1. Doctor Strange + Temporal Echo + Quantum Surge

Dieser Build lässt Doctor Strange zu einer absoluten Bedrohung werden. Temporal Echo gewährt die Möglichkeit, Fähigkeiten nach einer kurzen Verzögerung zu wiederholen, während Quantum Surge die Abklingzeit mit jedem erfolgreichen Treffer reduziert. In Kombination kann Strange Portale und Energiestöße mit einer absurden Geschwindigkeit schleudern, so dass du dich wie in einer Marvel-Version von Bullet Hell fühlst.

Kontern: Verwende mobilitätsstarke Helden wie Spider-Man oder Quicksilver mit Lattices, die das Ausweichen und die Schild-Aufladezeit erhöhen.

Betrachte Marvel Rivals Lattices als Schachfiguren: Position und Timing entscheiden den Kampf, nicht nur rohe Feuerkraft.

Scarlet Witch + Chaos Bloom + Arcane Inversion

Scarlet Witch mit Chaos Bloom ist bereits eine tickende Zeitbombe. Füge noch Arcane Inversion hinzu und du hast eine mächtige Kanone, die voll zuschlägt und sich bei kritischen Treffern heilt. In Team Kämpfen kann sie eine Backline auslöschen und mit vollen HP wieder herauskommen.

Kontern: Dive Comps sind dein bester Freund. Helden wie Hulk oder der Punisher, gepaart mit Silencing oder Anti-Heal Lattices, können sie ausschalten, bevor sie einen einzigen Zauber wirken können.

Iron Man + Magnetic Vortex + Overclock Core

Mit dieser Kombination wird Tony Stark zu einem Albtraum im Zoning. Magnetic Vortex zieht Feinde in seine AoE-Fähigkeiten, während Overclock Core seinen Schadensoutput auf lächerliche Werte steigert, wenn er abgeschirmt ist. Zweikämpfe auf mittlerer Distanz? Du bist erledigt.

Kontern: Scharfschützen mit großer Reichweite oder Crowd-Control-Spezialisten wie Storm können außerhalb der Reichweite bleiben und aus der Ferne zuschlagen. Rüste Lattices aus, die Schilde deaktivieren oder den Schaden gegen gepanzerte Ziele erhöhen.

4. Loki + Trickster’s Veil + Mirage Matrix

Das ist der Troll-Build aus der Hölle. Loki erschafft Klone, verschwindet nach Belieben und lässt dich in der Luft hängen, während er deine Unterstützung auslöscht. Der Schleier des Tricksters verringert die Abklingzeit von Trickfähigkeiten, und die Mirage Matrix sorgt dafür, dass die Klone echten Schaden verursachen. Richtig ärgerlicher Schaden.

Kontern: Verwende Helden mit AoE-Aufdeckungen oder Tracking-Fähigkeiten. Black Panther’s Sensory Strikes oder Rocket Raccoon’s Trip Mines, gepaart mit wahrnehmungsfördernden Lattices, können Loki entlarven, bevor er außer Kontrolle gerät.

5. Storm + Cyclonic Amplifier + Chain Reaction

Mit dieser Kombination wird Storm zu einem Area-Denial-Gott. Der Cyclonic Amplifier erhöht ihre AoE-Reichweite, während Chain Reaction durch Blitzschläge zusätzliche Elementareffekte auslöst. Ein Ultra in einem Choke Point und es ist GG.

Kontern: Verteilt euch und nutzt Mobilitätshelden oder Teleporter, um Choke Points zu vermeiden. Rüste widerstandsbasierte Lattices aus, um den ersten Burst zu überleben, und stürze dich dann auf sie, wenn sie ihre Abklingzeit verbraucht hat.

Fazit: Macht ist vorhersehbar, Konter sind kreativ

Ja, einige Marvel Rivals Lattices fühlen sich unverschämt stark an, wenn sie richtig gepaart werden, aber nichts ist unschlagbar. Das wahre Spiel beginnt, wenn du anfängst, wie ein Counter-Pick-Meister zu denken und nicht nur wie ein Meta Sklave.

