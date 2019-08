Share on Facebook

SNK veröffentlichte kürzlich ihren neuesten Samurai Shodown, der sich für sie als erfolgreiches Projekt erwiesen hat. Bei DailyGame gab es dafür eine klare 8er-Wertung von Adnan. Das Unternehmen ist bestrebt, nach vielen Jahren wieder in die großen Ligen aufzusteigen. Dazu wird eine neue NeoGeo-Hardware veröffentlicht.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet von ihrem offiziellen Twitter-Account teilte das Unternehmen mit, dass ein neuer NeoGeo kommen würde. Sie sagt nicht viel darüber aus, dass es eine Verbindung zum NeoGeo Mini gibt, einer Retro-Minikonsole, die sie ähnlich wie der Nintendo NES / SNES Classics veröffentlicht haben.

Anfang des Jahres gab SNK bekannt, dass sie irgendwann mehr Hardware herausbringen werden, was nicht allzu überraschend ist. Die Hauptfrage ist nun, was genau dieses neue Gerät tatsächlich kann. SNK stieg 1990 mit dem NeoGeo in das Konsolengeschäft ein. Es ist zwar zweifelhaft, ob dies tatsächlich mit den derzeitigen Plattforminhabern konkurrieren wird, es wird jedoch nach wie vor interessant sein, wie die Boarder-Pläne des Unternehmens aussehen.