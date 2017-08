Games Nintendo Nintendo Switch bekommt eine Reihe von NES und SNES inspirierten Zubehör spendiert 9/08/2017 @ 10:00

Nach den Erfolg der Nintendo Classic Mini und dem „Vorbesteller-Wunder-Verkaufsding“ Super Nintendo Classic Mini springen auch andere Firmen auf den Retro-Zug auf. So stellt Dritt-Anbieter 8Bitdo zukünftig Retro-Zubehör für die Nintendo Switch her.

8Bitdo ist seit einiger Zeit in den USA aktiv und wird die Retro-Zubehör-Teile in Kürze auch in Europa und anderen Gebieten vertreiben. Die Bluetooth-Controller sehen dabei den Original-Controllern der NES und SNES sehr ähnlich.

Der Hersteller hat einige Zubehör-Teile angekündigt, aber am interessantesten sind zweifellos der SFC30 Pro und der SNES30 Pro-Controller. Im wesentlichen an SNES-Controller mit analogen Sticks, Vibration, dem Switch-Standard Motion Control sowie einer wiederaufladbaren Batterie.

8Bitdo stellt schon seit einiger Zeit Retro-Controller für PC und mobile Endgeräte her. Hier ein Beispiel:

