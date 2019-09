Shenmue 3 “Spirit of the Land”-Trailer gibt die Stimmung vor

Shenmue 3 - (C) Ys Net

Zusammen mit der japanischen Synchronversion des Trailers “Ein Tag in Shenmue” hat Ys Net auf der Tokyo Game Show 2019 einen neuen Trailer für Shenmue 3 veröffentlicht. Dieser zeigt weniger Features als vielmehr eine Erkundung der Spielumgebungen. Das Ambiente, das visuelle Design und die gesamte Architektur werden in zugegebenermaßen schönen Schwenks gezeigt. Schau es dir unten an.

Es gibt mehr Orte als Bailu Village und Choubu. Es gibt zahlreiche Anbieter, die Lebensmittel verkaufen, und es gibt Arkaden, in denen Spiele gespielt werden können, ähnlich wie in früheren Shenmue-Titeln. Training und Teilnahme an Arenakämpfen sind ebenfalls wichtig, da sie es Ryo ermöglichen, stärker zu werden.

Shenmue 3 erscheint am 19. November für PS4 und PC (letzteres exklusiv für den Epic Games Store) und wird nach etlichen Jahren der Entwicklung endlich veröffentlicht.