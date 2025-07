SEGA-Präsident: „Wollen den Rock’n’Roll-Geist zurückbringen“

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

In einem Interview mit The Game Business sprach SEGA-Präsident Shuji Utsumi über die neue globale Ausrichtung des Konzerns. Spiele sollen künftig weltweit gleichzeitig erscheinen – auch auf PC, was internationale Teams zu früher, marktorientierter Planung zwingt. Utsumi vergleicht Segas Studios mit Musiklabels: Unterschiedlich im Stil, aber vereint durch Kreativität und Qualität. Neben Retro-Marken wie Jet Set Radio oder Golden Axe will SEGA auch Live-Service-Modelle weiterentwickeln, unter anderem mit Hilfe von Rovio (Angry Birds), die 2023 von SEGA gekauft wurden. Besonderes Augenmerk legt Utsumi auf Konsolen: Trotz des Drucks durch Mobile- und PC-Gaming sei das Wohnzimmer-Erlebnis für ihn unersetzlich.