Sega kauft niederländisches Glücksspielunternehmen

Sega Sammy Holdings hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Stakelogic, einem niederländischen Online-Glücksspielunternehmen, für rund 141 Millionen Dollar getroffen. Diese Transaktion gehört zu den größten in der Geschichte des Unternehmens. Stakelogic, gegründet 2014, betreibt eine B2B-orientierte Online-Glücksspielplattform und hat sich auf über 20 Märkte ausgeweitet, wobei es mehr als 550 Mitarbeiter in sieben Büros beschäftigt.

Sega bestätigte den Deal am 26. Juli und bezeichnete ihn als Teil eines laufenden Bestrebens, seine Glücksspielaktivitäten zu stärken. Während Sega bereits ein erfolgreiches Pachinko-Geschäft betreibt, ist dieser Geschäftsbereich überwiegend in Japan und nicht digital ausgerichtet. Im Gegensatz dazu soll die Übernahme von Stakelogic helfen, einen Anteil am lukrativen US-Markt für Sportwetten und Online-Casinos zu erobern, der derzeit auf ein jährliches Umsatzvolumen von 16,5 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Stakelogic besitzt derzeit Lizenzen in drei US-Bundesstaaten – Rhode Island, Pennsylvania und Michigan – und plant, in weiteren Staaten zu expandieren. Sega hofft, durch den Deal einen erheblichen Anteil am wachsenden US-iGaming-Markt zu sichern. Der Übernahmewert von etwa 130 Millionen Euro entspricht etwa dem 8,5-fachen des Jahresumsatzes von Stakelogic, wobei der endgültige Verkaufspreis noch an das Betriebskapital, die Nettoverbindlichkeiten und andere Faktoren angepasst werden muss.

Diese Transaktion übersteigt alle bisherigen M&A-Aktivitäten von Sega, mit Ausnahme der Übernahme von Rovio im Jahr 2023 für rund 776 Millionen Dollar. Stakelogic ist zudem der erste Nicht-Videospiel-Entwickler, den Sega seit fast zwei Jahrzehnten übernommen hat, nach der Übernahme des Unterhaltungszentrums GameWorks im Mai 2005. Der Abschluss des Stakelogic-Deals ist für das erste Quartal des nächsten Geschäftsjahres von Sega, also zwischen April und Juni 2025, geplant. Dies wird die elfte Übernahme von Sega sein.

Neben dem iGaming-Sektor strebt Sega auch eine Diversifizierung durch Investitionen in Film- und TV-Adaptionen seiner beliebten IPs an, obwohl die meisten dieser Projekte noch nicht veröffentlicht wurden.