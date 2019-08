Sega hat den Deckel seiner Aufstellung für die Gamescom 2019 geöffnet und enthüllt, dass ein geheimnisvolles AAA-Spiel vor der Enthüllung steht.

Teilnehmer der Gamescom können Catherine: Full Body, Two Point Hospital – das kürzlich für die Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 enthüllt wurde – die kommende Sega Mega Drive Mini-Konsole und „ein brandneues AAA-Spiel, das noch nicht enthüllt wurde“ aus erster Hand sehen. Yeah!

Wir würden euch gerne weitere Informationen darüber geben, was dies möglicherweise sein könnte, aber wir sitzen hier alle im selben Boot der Ahnungslosen. Nicht einmal das Genre wissen wir, geschweige den welche Plattformen.

Wir müssen nicht lange warten, um mehr zu erfahren – die Gamescom findet vom 20. bis 24. August statt. SEGA findet ihr am Stand von Koch Media in Halle 9.1, C015.

Two Point Hospital erschien am 30. August 2018 für Windows PC, Linux und Mac OS.

Also zwei Fragen: Was denkst du könnte das sein, und was hoffst du, dass dies sein könnte? Sag es uns in den Kommentaren!