Sea of ​​Thieves: “Ships of Fortune”- Update startet am 22. April

Sea of Thieves - (C) Rare, Microsoft

Rare hat seit dem Release von Sea of Thieves immer wieder für Updates gesorgt, nachdem das Spiel 2018 etwas karg veröffentlicht wurde. Ships of Fortune ist das nächste Inhalts-Update, das am 22. April startet.

Wie auf Inside Xbox bekannt gegeben, wird es die verschiedenen Handelsunternehmen im Spiel erweitern und es den Spielern ermöglichen, Abgesandte zu werden. Es kommt jedoch eine neue Firma, deren einziger Zweck darin besteht, die anderen zu ernten.

Um ein Abgesandter zu werden, muss man den Tisch einer Handelsfirma besuchen und spenden. Es gibt fünf Stufen, die man durchlaufen muss, und man kann dabei zusätzliche Belohnungen und Skins verdienen. Schaue dir den Trailer unten an, um alle relevanten Infos zu erhalten.

Weitere Änderungen in diesem Update sind der Arena-Modus, bei dem Schatzkarten durch eine Truhe ersetzt werden, die mit einem Sea Dog Beacon gekennzeichnet ist. Die Spiele dauern außerdem 15 Minuten, um mehr Action zu ermöglichen. Wenn dies nicht ausreicht, werden mit dem Update auch Katzen als Haustiere hinzugefügt, nämlich Wildcat, Ragamuffin und Mau, die mit ihren eigenen Skins angepasst werden können.

Ships of Fortune erscheint am 22. April – weitere Updates auf dem Weg zur Veröffentlichung. Sea of Thieves begeistert – laut Microsoft – noch immer ein Millionen-Publikum.