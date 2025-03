Roulette-Varianten – diese Unterschiede gibt es bei den Spielregeln

Neben Spielautomaten, Blackjack und Poker ist Roulette heute eines der beliebtesten Casinospiele weltweit. Gerade neue Spieler sind fasziniert von der unkomplizierten Spielmechanik und der hohen Spannung, die entsteht, wenn sich der Roulette-Kessel dreht und die Kugel von Feld zu Feld springt.

Aber auch erfahrene Casino-Fans kommen beim Roulette voll auf ihre Kosten. Durch verschiedenste Roulette-Varianten, die gute Online-Casinos heute bieten, ist für Abwechslung gesorgt. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass Spieler eine Variante finden, die den eigenen Wünschen entspricht.

Wir stellen die am weitesten verbreiteten Roulette-Versionen vor und zeigen, welche Unterschiede es bei diesen gibt.

Multi-Wheel Roulette

Spieler, die auf Action und kurzweilige Unterhaltung stehen, sollten Multi-Wheel Roulette probieren. Diese Roulette-Variante ermöglicht es, eine Wette an mehreren Roulette-Kesseln abzugeben. Die Spielregeln sind schnell verstanden. Der Spieler entscheidet, an wie vielen Spielen er gleichzeitig teilnehmen möchte (meist sind zwei bis acht möglich) und legt dann den Einsatz pro Kessel fest. Nach der Runde werden alle individuell erzielten Gewinne dem Guthaben gutgeschrieben.

Diese Variante lässt die Volatilität sinken. Wer einen gewissen Einsatz auf mehrere Kessel verteilt, hat die Chance auf viele kleinere Gewinne. Damit sind die Auszahlungen zwar meist kleiner, treten aber dafür häufiger auf.

Je nach Online-Casino gibt es unterschiedliche Multi-Wheel-Angebote. Einige Betreiber legen fest, an wie vielen Kesseln der Spieler gleichzeitig spielen darf, während andere es dem Spieler überlassen, zu wählen, an wie viele Kesseln er gleichzeitig setzen möchte.

No-Zero Roulette

Viele Roulette-Spieler setzen ausschließlich auf schwarz oder rot. Wer richtig liegt, verdoppelt seinen Einsatz, wer falsch liegt, verliert. Die Chance zu gewinnen beträgt dabei fast 50 Prozent, wobei der Hausvorteil des Online-Casinos durch die grüne Null sichergestellt wird. Interessant wird es, wenn die Null beim Roulette und damit auch der Hausvorteil des Casinos entfällt.

Genau aus diesem Grund bieten viele Plattformen heute das No-Zero Roulette an. Beachten sollte man allerdings, dass die Casinos sich durch den Wegfall der Null auf andere Weise einen Hausvorteil verschaffen müssen. Hier gilt es, gut zu recherchieren, was dabei vor sich geht. So bieten einige Casinos bei dieser Variante geringere Gewinne oder legen höhere Mindesteinsätze fest.

Trotz dieser Einschränkungen kann sich das No-Zero Roulette lohnen und sollte von Roulette-Fans daher ausprobiert werden. Nicht geeignet ist diese Variante selbsterklärend für Spieler, welche die Null für Wetten nutzen möchten. Bekanntlich bietet diese die Chance auf den Gewinn des 36-fachen Einsatzes!

Live-Dealer Roulette

Das Live-Dealer Roulette erfreut sich als Alternative zum rein virtuellen Roulette immer größerer Beliebtheit. Bei dieser Variante wird der Spieler per Stream mit einem echten Casino-Tisch verbunden. An diesem wartet ein professioneller Dealer auf den Einsatz und dreht dann den Kessel. Trotz dieser komplexen Features ist auch diese Roulette-Variante sowohl am Desktop als auch am iPhone und an Android-Endgeräten spielbar.

Das Live-Dealer Roulette bietet den Vorteil eines authentischeren Spielerlebnisses. Zudem gibt es oft die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern auszutauschen. Damit wird eine soziale Komponente ins Online-Casino integriert, die vor einigen Jahren noch fehlte.

Das Live-Dealer Roulette unterscheidet sich hinsichtlich der Spielmechaniken und Gewinnchancen nicht von rein virtuellen Varianten. Beachten sollte man allerdings, dass der Mindesteinsatz meist höher ist und die Boni meist nicht für Live-Dealer Roulette genutzt werden können. Die bessere Atmosphäre und sozialen Features gehen daher auch mit einigen Nachteilen einher.

Amerikanisches Roulette

Der Kessel des amerikanischen Roulettes umfasst im Vergleich zum klassischen Roulette ein zusätzliches Feld. Bei diesem handelt es sich um die Doppelnull. Als Folge ist der Hausvorteil des Casinos größer als beim klassischen, europäischen Roulette. Anders ist zudem die Anordnung der Zahlen. Dies kann sich unter Umständen auf bestimmte Strategien auswirken, ist für viele Spieler aber wenig relevant.

Möglich ist beim amerikanischen Roulette zudem die „Five-Number Bet“ auf die Zahlen 0, 00, 1, 2 und 3. Wenn man diese Wette gewinnt, erhält man das 6-fache des Einsatzes als Gewinn ausgezahlt. Der Hausvorteil ist bei dieser Wette aber weitaus größer als bei Wetten auf schwarz und rot (7,89 Prozent).

Spieler, die auf bestmögliche Gewinnchancen Wert legen, sollten eher nicht zum amerikanischen Roulette greifen. Andererseits ist diese Variante interessant für Spieler, die eine hohe Spieldynamik mögen, da die Runden hier meist etwas zügiger enden.

Fazit: Abwechslung und interessante Spielmechaniken

Die hier vorgestellten Roulette-Varianten sind sich alle ähnlich, bieten durch die unterschiedlichen Spielmechaniken aber dennoch Abwechslung. Wir empfehlen allen Spielern, mit dem Original (europäisches Roulette) zu beginnen und sich dann durch verschiedene Varianten zu spielen