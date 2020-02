Rogue Lords erscheint im Herbst

NACON kündigt heute Rogue Lords an, ein neues Spiel für wahre Schurken, das gemeinsam von Cyanide und Leikir Studio entwickelt wird.

Rogue Lords spielt im düsteren New England des 17. Jahrhunderts, wo Sterbliche und teuflische Wesen Seite an Seite existieren. Der Spieler übernimmt die Rolle des Teufels, der, nach einer furchtbaren Niederlage geschwächt, seine Macht wiederherstellen will.

In Rogue Lords erkundet der Spieler eine 3D-Karte und entscheidet, wie er durch zahlreiche Interaktionen mit anderen Charakteren am besten Chaos verbreiten kann. Er lässt seine Diener in schwierigen, rundenbasierten Kämpfen antreten und nutzt ihre Fähigkeiten um seine Gegner zu bezwingen.

Rogue Lords erscheint in diesem Herbst für PC, Playstation4, Xbox One und Nintendo Switch.