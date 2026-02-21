Resident Evil Requiem: Ende wurde geleakt und Capcom greift zur Abmahnung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Sehr wahrscheinlich! - Mehrere unabhängige Quellen bestätigen diesen Leak.

Eigentlich soll Resident Evil Requiem erst am 27. Februar 2026 in die Läden kommen. Eigentlich. Da physische Exemplare bereits vorab den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, kursieren seit dem 20. Februar vollständige Story-Zusammenfassungen, Gameplay-Videos und das komplette Ende des Spiels auf Reddit, YouTube und X. Wer spoilerfrei bleiben will, sollte diese Plattformen für ein paar Tage meiden.

Capcoms Reaktion

Das japanische Unternehmen reagierte mit einem offiziellen Statement über den Resident-Evil-Account auf X. Darin heißt es, die Rechtsabteilung werde aktiv Abmahnungen verschicken und Löschanfragen für geleakte Inhalte stellen. Capcom betont, dass die Verbreitung dieser Materialien nicht nur ein Urheberrechtsverstoß sei, sondern auch ein Affront gegenüber all jenen, die auf das reguläre Erscheinen warten. Der bekannte Branchen-Insider Dusk Golem ordnete die Lage ein und stellte fest, dass Resident Evil Requiem mit rund zehn Tagen Vorlauf geleakt wurde.

Werbung

Frühere Serienteile wie Resident Evil 7 kursierten sogar fast einen Monat vor Release im Netz, was den aktuellen Fall im historischen Vergleich weniger dramatisch wirken lässt.

Wie schlimm ist es wirklich?

Im offiziellen Subreddit zu Resident Evil Requiem werden geleakte Inhalte offen geteilt und diskutiert. Trotz der Löschbemühungen von Capcom tauchen immer neue Threads auf. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte bis zum 27. Februar entsprechende Begriffe in den Einstellungen der jeweiligen Plattformen stummschalten. Die Muting-Funktion auf X und das Blockieren von Subreddits per App bieten dabei zuverlässigen Schutz.

Interessant ist übrigens, woher die frühen Kopien stammen. Capcom spricht von illegalen Wegen, also von Exemplaren, die nicht auf regulärem Vertriebsweg in den Handel gelangt sind. Eine vollständige PC-Version existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht, da das Spiel auf dem PC durch Denuvo geschützt ist, ein System das unbefugtes Kopieren erschwert. Die physischen Konsolen-Versionen sind hingegen offenbar schon greifbar.

Werbung

Resident Evil Requiem ist der erste neue Hauptteil der Reihe seit Resident Evil Village aus dem Jahr 2021 und erscheint im Jahr des 30. Seriengeburtstags. Capcom hat viel in den Titel investiert, darunter ein eigener Kurzfilm, Amiibo-Figuren für Grace und Leon sowie eine aufwendige Marketing-Kampagne. Dass ausgerechnet kurz vor dem Ziel die Story ins Netz sickert, ist für das Unternehmen der schlechteste mögliche Zeitpunkt. Das Spiel erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!