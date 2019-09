Resident Evil “Project Resistance” bekommt erstels Gameplay-Filmmaterial und Details

Resident Evil – Project Resistance - (C) Capcom

Capcom hat das Gameplay und die Details für seinen asymmetrischen Multiplayer-Titel Project Resistance, ein Spin-Off der Resident Evil-Reihe, endlich enthüllt. Es sieht vier Überlebende, die zusammenarbeiten, um zu entkommen, während ein anderer Spieler, der Mastermind, versucht, sie aufzuhalten. Entwickelt von NeoBards Entertainment für Xbox One, PS4 und PC.

Jeder Überlebende hat seine eigenen Fähigkeiten und es gibt verschiedene Rätsel, die auf dem Weg zur Flucht gelöst werden müssen. Der Mastermind kann die Überlebenden über Überwachungskameras beobachten, tödliche Fallen aufstellen, Zombies steuern, um direkt anzugreifen und vieles mehr. Es ist sogar möglich, Mr. X, auch bekannt als der Tyrann, zum ersten Mal in der Serie zu kontrollieren, um Chaos zu verursachen.

Derzeit sind Anmeldungen für den Closed Beta-Test für PS4 und Xbox One möglich. Die Beta-Phase beginnt am 4. Oktober um 12 Uhr und endet gleichzeitig am 7. Oktober. Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin, aber in den nächsten Tagen wird voraussichtlich mehr Gameplay auf dem Boden der Tokyo Game Show zu sehen sein.