Resident Evil 9: Preis für Requiem angeblich geleakt – Switch 2-Version deutlich günstiger

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch vor einer offiziellen Ankündigung von Capcom tauchen bereits erste Hinweise zu den Preisen von Resident Evil 9: Requiem auf. Laut dem bekannten X-Account RE9countdown sind Vorbestellungen bei einigen Händlern plötzlich online gegangen – ganz ohne große Ankündigung.

Unterschiedliche Preise je nach Plattform

Die geleakten Preise lassen aufhorchen:

Werbung

PS5 & Xbox Series X/S: 80 Euro

80 Euro Switch 2: 70 Euro

Damit wäre die Nintendo-Version tatsächlich die günstigere Plattform für Resident Evil-Fans. Interessant ist dieser Schritt vor allem, weil Next-Gen-Spiele auf PS5 und Xbox Series seit Jahren mit einem Standardpreis von rund 80 Euro gelistet sind. Dass Capcom für Switch 2 weniger verlangt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Version technische Abstriche machen muss. Immerhin gibt es schon Vergleichsvideos, die die Unterschiede zwischen PS5 und Switch 2 zeigen.

Besonders kurios: Laut dem X-Account sind die Vorbestellungen „zufällig“ aufgetaucht, ganz ohne offizielle Mitteilung von Capcom. Ob es sich um verfrühte Händler-Listings handelt oder um einen geplanten Soft-Launch der Vorbestellungen, bleibt offen.

Was bedeutet das für Fans?

Für viele Spieler dürfte vor allem der Preisunterschied spannend sein. Gerade Switch 2-Besitzer könnten sich freuen, ein großes AAA-Spiel günstiger zu bekommen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wird die Nintendo-Version technisch mithalten können, oder müssen Spieler Abstriche bei Grafik und Performance hinnehmen? Alles deutet darauf zumindest hin.

Werbung

Resident Evil 9: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!