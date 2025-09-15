DailyGame
DailyGame - Gaming News - Resident Evil 9: Preis für Requiem angeblich geleakt – Switch 2-Version deutlich günstiger
ca. 2 Min lesen

Resident Evil 9: Preis für Requiem angeblich geleakt – Switch 2-Version deutlich günstiger

Erste Pre-Order-Infos zu Resident Evil 9: Requiem sind aufgetaucht. PS5- und Xbox Series-Versionen sollen teurer sein als jene für die Nintendo Switch 2.

Noch vor einer offiziellen Ankündigung von Capcom tauchen bereits erste Hinweise zu den Preisen von Resident Evil 9: Requiem auf. Laut dem bekannten X-Account RE9countdown sind Vorbestellungen bei einigen Händlern plötzlich online gegangen – ganz ohne große Ankündigung.

Unterschiedliche Preise je nach Plattform

Die geleakten Preise lassen aufhorchen:

  • PS5 & Xbox Series X/S: 80 Euro
  • Switch 2: 70 Euro

Damit wäre die Nintendo-Version tatsächlich die günstigere Plattform für Resident Evil-Fans. Interessant ist dieser Schritt vor allem, weil Next-Gen-Spiele auf PS5 und Xbox Series seit Jahren mit einem Standardpreis von rund 80 Euro gelistet sind. Dass Capcom für Switch 2 weniger verlangt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Version technische Abstriche machen muss. Immerhin gibt es schon Vergleichsvideos, die die Unterschiede zwischen PS5 und Switch 2 zeigen.

Besonders kurios: Laut dem X-Account sind die Vorbestellungen „zufällig“ aufgetaucht, ganz ohne offizielle Mitteilung von Capcom. Ob es sich um verfrühte Händler-Listings handelt oder um einen geplanten Soft-Launch der Vorbestellungen, bleibt offen.

Was bedeutet das für Fans?

Für viele Spieler dürfte vor allem der Preisunterschied spannend sein. Gerade Switch 2-Besitzer könnten sich freuen, ein großes AAA-Spiel günstiger zu bekommen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wird die Nintendo-Version technisch mithalten können, oder müssen Spieler Abstriche bei Grafik und Performance hinnehmen? Alles deutet darauf zumindest hin.

Resident Evil 9: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC.

Resident Evil

Mehr dazu...

Resident Evil wurde von Shinji Mikami erdacht und wird von Capcom entwickelt. In Japan kennt man die Videospiel-Serie unter dem Namen Biohazard. Die Serie ist der Inbegriff des Survival Horror-Genres. Am 7. Mai 2021 erschien Resident Evil 8: Village für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Resident Evil 4 Remake erscheint 2023 und Resident Evil 9 befindet sich in Entwicklung.

Publisher: CapcomSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

