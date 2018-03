Der neueste Patch zu Resident Evil 7 bringt die Grafik-Funktionen der Xbox One X erst richtig zur Geltung. Es gab ja schon viele Verbesserungen, bei einigen Games im Rahmen des „Xbox One X Enhanced“-Programms, aber RE7 sieht wirklich viel, viel besser aus!

Der einzige Wehrmutstropfen ist eigentlich nur, dass die Xbox One X keine VR-Brille unterstützt. Aber vielleicht in Zukunft, wenn man der Meldung von gestern Glauben schenken darf, dass 343 Industries einen VR-Entwickler für Halo 6 sucht. Dennoch: Vielen Dank an Capcom, für dieses tolle Grafik-Update!

Resident Evil 7 erschien letztes Jahr für Xbox One, PlayStation 4 und Windows 10.

Eine komplette Liste aller Xbox One X Enhanced-Games bekommst du unter www.xbox.com!