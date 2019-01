Capcom hatte vor Beginn des Spiels ein paar Details für „The Ghost Survivors“ von Resident Evil 2 enthüllt und es hörte sich zunächst wie ein zufällig genierter Modus an. Stattdessen erwarten uns drei einzigartige Szenarien.

Die ersten drei Geschichten in The Ghost Survivors sind „Keine Zeit zu trauern“, „Ausreißer“ und „Vergessener Soldat“. Obwohl wir nicht wissen, welche Charaktere welcher Story entsprechen, wissen wir, wer sie sind. Die Tochter des Bürgermeisters ist eine, während Robert Kendo, der den Kendo Gun Shop besitzt, eine andere ist. Dann gibt es einen Soldaten, der scheinbar aus Hunks Team stammt. Wenn das Hauptspiel etwas zu bieten hat, sind wir uns nicht sicher, ob einer von ihnen es lebendig macht.

Resident Evil 2 ist vor Kurzem für Xbox One, PlayStation 4 und PC verfügbar. Auf DailyGame.at gab’s dafür die Höchstwertung. Respekt!

The Ghost Survivors is coming as a free update to #RE2 starting February 15th!

Explore “what if” stories of three unfortunate souls who never made it out of Raccoon City: The gunshop owner, the mayor’s daughter, the soldier.

▶ No Time to Mourn

▶ Runaway

▶ Forgotten Soldier pic.twitter.com/nH4dSX4GlV

— Resident Evil (@RE_Games) 28. Januar 2019