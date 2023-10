Red Dead Redemption: Rockstar Games liefert 60FPS für die PS5 nach

So flüssig macht der Western-Game-Klassiker noch mehr Spaß.

PS4-Version von Red Dead Redemption - (C) Rockstar Games

Seit dem 17. August können Western-Fans den Spiele-Klassiker Red Dead Redemption auch auf der PS5, PS4 und Nintendo Switch genießen. Die Neuauflage, umgesetzt vom Entwickler-Studio Double Eleven, brachte zwar kleinere technische Überarbeitungen mit sich, dennoch schreckte der hohe Preis von knapp 50 Euro viele Rockstar-Fans ab. Jetzt liefert das Studio im Rahmen eines neuen Updates einen 60FPS-Modus für die PS5 und PS4 Pro nach.

Mehr FPS für Red Dead Redemption

Rockstar Games und Double Eleven Studios haben ein neues Update veröffentlicht. Dieses bringt unerwartet eine neue Option für eine flüssige Bildwiederholrate mit sich. Das ist etwas, was sich Fans schon lange gewünscht haben. Als der Western-Titel im August erstmals für PS5, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht wurde, waren maximal 30 Bilder in der Sekunde möglich. Bei der PS5-Version in einer nativen 4K-Auflösung. Switch-Spieler müssen sich hingegen mit weniger zufriedengeben, hier sind gerade einmal 720p im Handheld- und 1080p im TV-Modus drin.

In den Grafikeinstellungen von Red Dead Redemption finden sich auch Optionen zu Anti-Aliasing (FSR 2.2 oder FXAA) und Bewegungsunschärfe. Jetzt hat das Spiel auch einen brandneuen Modus, der die bisherige Bildrate verdoppelt. Der X-User @NikZer8 entdeckte als einer der Ersten eine neue Option für die Bildwiederholrate, die im am Mittwoch veröffentlichten Update 1.03 enthalten ist. Jedoch ist diese nur auf der PS5 und PS4 Pro nutzbar.

Erste Tests von Tech-Magazinen deuten darauf hin, dass der 60-FPS-Modus stabil ist und flüssig läuft. Die genaue Auflösung in diesem Modus ist bisher unbekannt. Wie von @videotechx berichtet, wird beim ersten Start von Red Dead Redemption nach der Installation des neuen Updates ein neuer Bildschirm angezeigt. Dieser zeigt die Frame-Rate-Option und Untertitel an. Eine nette und hilfreiche Idee.

Das Update 1.03 ist 344 MB groß, was bedeutet, dass der Download und die Installation nicht lange dauern werden. Ein Patch für die Nintendo Switch-Version wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht veröffentlicht; die neueste Version ist 1.02. Red Dead Redemption ist für den PC, Playstation 3/4/5, Xbox 360/One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.