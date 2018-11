Rockstar hat mit Red Dead Redemption 2 nicht nur die Erwartungen der meisten Gamer erfüllt, sondern auch tatsächlich neue Rekorde im Entertainment-Bereich aufgestellt!

Laut Metacritic.com ist Red Dead Redemption 2 in Sachen Wertungen (97/100 bei über 80 Meinungen) mit einem Super Mario 64 (Nintendo 64) gleich zu setzen. Das Videospiel setzt einfach neue Maßstäbe in Sachen Optik, Realität, Animationen und Storyline. Die hohen Produktionskosten und die vielen 100-Stunden-Wochen beim Entwickler dürften sich wohl auch im Ergebnis wieder einspielen. Unseren Testbericht zum Game des Jahres findet ihr in wenigen Tagen auf DailyGame.

Red Dead Redemption 2 spielte laut Rockstar weltweit in der Startwoche 725 Millionen US-Dollar Umsatz in die Kasse! Damit stellt das Videospiel für PlayStation 4 und Xbox One einen neuen Rekord auf. Das im gesamten Entertainment-Bereich!

Diese und weitere Bestmarken hat das Western-Epos gesetzt:

Bestes Startwochenende * nach Durchverkäufen im Handel über alle Veröffentlichungen im Entertainmentbereich hinweg

Am häufigsten vorbestelltes Vollpreisspiel aller Zeiten im PlayStation Network

Am Erstverkaufstag am häufigsten verkauftes Spiel im PlayStation Network

In den ersten drei Verkaufstagen am häufigsten verkauftes Spiel im PlayStation Network

* Startwochenende beinhaltet die Tage Freitag, Samstag und Sonntag.

** hinter Grand Theft Auto V. Der „Start“ umfasst die ersten drei Verkaufstage (Grand Theft Auto V wurde an einem Dienstag veröffentlicht, Red Dead Redemption 2 an einem Freitag).

Nachsatz: Jetzt fehlt uns nur mehr die PC-Version! Dann ist die Welt wieder in Ordnung.

