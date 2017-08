Der Taktik-Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wird vom 24.-27. August kostenlos spielbar sein. Interessierte Spieler können sich der 20 Millionen Spieler großen Rainbow Six Siege-Community auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Uplay oder Steam anschließen.

Das Spiel wird über das Wochenende hinaus vom 24. August bis zum 4. September mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich sein. Spieler, die Tom Clancy’s Rainbow Six Siege während des kostenlosen Wochenendes ausprobieren, können ihren Fortschritt übernehmen und ohne Unterbrechung weiterspielen.

Der neueste Inhalt aus Year 2 Season 3, Operation Blood Orchid, wird am 29. August auf den Technischen Test Servern (PC) erscheinen und ist mit einem Release-Datum am 5. September auf allen Plattformen vorgesehen. Operation Blood Orchid erscheint mit der neuen Theme Park-Karte in Hong Kong und drei neuen Operators (zwei aus Hong Kong und einer aus Polen)

