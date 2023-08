Wann erscheint das Horror-Game “Quantum Error”? Release-Datum im neuen Trailer!

Ich liebe Horror Games. Gerne mehr davon.

Horror-Fans haben ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das kommende Sci-Fi-Horror-Spiel “Quantum Error” erhalten. Das Veröffentlichungsdatum wurde im neuesten Story Trailer zusammen mit einer Fülle von Gameplay- und Handlungsdetails enthüllt.

Das Indie-Entwicklerteam TeamKill Media hatte “Quantum Error” erstmals im März 2020 angekündigt. Nach mehreren Ankündigungen bezüglich der verfügbaren Plattformen hat das Studio endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum für “Quantum Error” bestätigt.

In einem neuen Story Trailer von PlayStation bestätigt, wird “Quantum Error” am 3. November dieses Jahres für die PS5 sein Release feiern. Neben dem Veröffentlichungsdatum für die PS5 erhielten die Fans auch einen aktualisierten Einblick in die kinematischen Sequenzen des Spiels und einige seiner Ego-Perspektive-Gameplay-Szenen.

Der Trailer zeigt den Hauptprotagonisten Feuerwehrkapitän Jacob Thomas, wie er versucht, Brände zu löschen und dabei humanoide und monströse Feinde bekämpft.

Was verrät der Trailer noch über Quantum Error und das Release?

In dem Trailer sind verschiedene Waffen und Werkzeuge zu sehen, darunter verschiedene Arten von Waffen, ein Feuerschlauch, ein Vorschlaghammer und sogar eine Axt. Ein einzigartiger Wiederbelebungsmechanismus wurde ebenfalls in einem kurzen Ausschnitt gezeigt. Verschiedene kosmische Umgebungen und offensichtliche Quantenreiche deuten auf eine umfangreiche Handlung hin, die das erkundende Gameplay ergänzt.

Bezüglich der Handlung selbst konnten die Fans während des Trailers eine kryptische Handlungsstimme hören, die ihnen einige Hinweise darauf gibt, was ihre Hauptmission und ihre Ziele sein könnten.

Ursprünglich hatten die Entwickler geplant, das Spiel zusammen mit dem exklusiven PS5-Start auch auf der PS4 zu veröffentlichen, aber die PS4-Veröffentlichung wurde Anfang dieses Jahres gestrichen. Die Entwickler gaben auch im Juni bekannt, dass sie Schwierigkeiten hatten, das Spiel für die Xbox zu optimieren, aufgrund von SSD-Unterschieden zwischen den PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Derzeit gibt es immer noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für die PC- oder Xbox Series-Versionen des Spiels. Während der Trailer das PS5 Release für Quantum Error für dieses Jahr festlegt.

Mit den äußerst erfolgreichen Veröffentlichungen der Remakes von “Dead Space” und “Resident Evil 4” kommt “Quantum Error” zu einer Zeit, in der die Appetite und Erwartungen der Horror-Fans auf dem Höhepunkt sind. Es werden zweifellos Vergleiche zwischen diesen Spielen gezogen, was “Quantum Error” wahrscheinlich eine hohe Hürde auferlegt.

Die Veröffentlichung des Sci-Fi-Horror-Spiels “The Callisto Protocol” im letzten Jahr traf auf ein unglückliches Schicksal gemischter Reaktionen – etwas, das “Quantum Error” vermeiden muss. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung des Spiels auf mehreren Plattformen könnten die Fans besorgt über den Erfolg des Startes von “Quantum Error” sein.

Dennoch arbeitet TeamKill Media trotz der Herausforderungen hart daran, sicherzustellen, dass Horror- und Sci-Fi-Fans gleichermaßen eine zufriedenstellende neue Ergänzung ihrer Spielebibliotheken im November erhalten.

“Quantum Error” wird laut Trailer am 3. November für die PS5 sein exklusives Release feiern und zu einem späteren Zeitpunkt für PC und Xbox Series X.