Quantum Error erscheint nun doch auch für Xbox Series X

Entwickler TeamKill Media hatte ursprünglich geplant ihr Horror Game Quantum Error exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt zu bringen. Nun gab das Unternehmen aber bekannt, das es auch für die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Quantum Error sorgte für Begeisterung, als es zum ersten Mal enthüllt wurde und viele verglichen es mit anderen klassischen Science-Fiction-Horror-Spielen wie Dead Space. Seit seinem ersten Trailer wurde nicht viel über das Game verraten, abgesehen von einigen kurzen Einblicken in das Gameplay und dass es jetzt auch auf Xbox-Plattformen der nächsten Generation erscheinen wird. Die Entwickler erklärten, dass die Entscheidung getroffen wurde, nachdem „so viele Anfragen“ nach einer Xbox-Versionen eingegangen waren. „Diese Ankündigung und dieser Schritt sollen es mehr Spielern ermöglichen, Quantum Error zu erleben“, sagten die Entwickler auf Twitter. Bisher wurde keine PC-Version offiziell angekündigt.

We have been very honest on all of our development and with so many requests following gamescom and the future games show wanting to play on next gen Xbox we moved to get approval to make that happen. This announcement and move is to allow more players to experience Quantum Error

— QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) September 22, 2020