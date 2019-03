In einigen indischen Städten wurde PUBG Mobile verboten, was zu Verhaftungen führte. Das Verbot begann am 6. März und führte dazu, dass die Polizei in dieser Woche mehrere Spieler festgenommen hat. Das Verbot von PUBG Mobile wurde in vier Städten des Bundesstaates Gujarat umgesetzt. Die teilnehmenden Städte sind Rajkot, Surat, Gir Somnath und Bhavnagar.

Die örtlichen Behörden hatten beschlossen, PUBG Mobile zu verbieten, da sie besorgt waren, dass der Titel bei den Jugendlichen in Gujarat aggressives und gewalttätiges Verhalten auslöste. Die Region befindet sich derzeit ebenfalls in einer Prüfungsphase und PUBG Mobile wurde als Ablenkung bezeichnet. Das Verbot fällt unter Abschnitt 188 des indischen Strafgesetzbuchs (IPC), und der Abschnitt gilt für „Ungehorsam gegenüber einer Anordnung, die von einem Staatsbeamten rechtmäßig verkündet wird.“ Die polizeiliche Interpretation dieses Abschnitts für PUBG Mobile gilt als äußerst subjektiv . Es wird angenommen, dass Spieler nicht nur wegen des Spiels verhaftet werden, sondern auch strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie gewalttätiges Verhalten zeigen und körperliche Schäden oder Lebensgefahr verursachen.

Die Anwendung des Verbots durch die Polizei hat zu Verhaftungen in der Stadt Rajkot in Gujarat geführt. In zwei Tagen wurden zehn Personen festgenommen. Nach der Festnahme von drei Männern wegen des Verbots erklärte der Inspektor der Polizei, Rohit Raval:

„Dieses Spiel macht süchtig [,] und die Angeklagten waren so sehr im Spiel, dass sie nicht einmal bemerkten, dass unser Team auf sie zukam.“

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch berichtet, dass der Erfinder des Spiels (und des Genres), Brandan Greene, sich einer neuen Herausforderung in Amsterdam stellt. Auch wenn die PC-Version von PUBG nicht mehr die Spielerzahl hat, wie noch vor 18 Monaten, dafür ist die mobile Version umso beliebter.

Via The Indian Express