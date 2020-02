Neues Patent: PSVR 2-Controller sieht aus wie jener von Valve Index

Deliver Us The Moon, das erstmals im Oktober 2019 über Steam für den PC veröffentlicht wurde, wird am 24. April für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen, gefolgt von der Switch in diesem Sommer, gaben Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive bekannt. Der Science-Fiction-Thriller wird in einer Standard- und Deluxe-Editionen erhältlich…