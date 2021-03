Sony patentiert Banane als PlayStation Controller

Bananen Quelle: Pixabay

Zuletzt verschlug es uns auf die Seite des Patentamtes, als bekannt wurde dass für den DualSense Controller Tasten für die Rückseite geplant sind. Nun geht es zwar wieder um einen Controller, das Patent ist aber um einiges kurioser. Sony hat sich eine Banane als PlayStation Controller patentieren lassen. Wird es in Zukunft etwa möglich sein die PS5 mit Obst zu steuern?

Die PlayStation Controller Banane

Kann es etwa sein dass man die PS5 mit einfachem Obst steuern kann? Ein Patent von Sony deutet darauf hin. Oder zumindest, dass das Unternehmen sich diese Option unbedingt selbst sichern will. Mit einem sehr detaillierten Patent und einem entsprechenden Bild des Plans, ist der Eintrag beim US Patent & Trademark Office öffentlich einzusehen.

Aber ist die PlayStation Controller Banane echt oder handelt es sich dabei nur um einen gut gesetzten Marketing Gag von Sony? Klassifiziert als „System and Method for generating user inputs for a videogame“ hat Sony Entertainment Inc das entsprechende Patent am 04 Februar 2021 eingereicht. Immer wenn man glaubt, man hat schon so ziemlich alles gesehen, sagt irgendwo jemand „hold my beer.“