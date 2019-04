Share on Facebook

Sony hat endlich ein Feature im PlayStation Network aktiviert, das Steam und Xbox Live schon seit geraumer Zeit haben Konsumenten seit geraumer Zeit fordern. Rückerstattungen – mit begrenzter Kapazität – sind jetzt im PlayStation Store gestattet. Sony hat die Funktionsweise des Prozesses umfassend erklärt.

Man hat im Wesentlichen vierzehn Tage Zeit, um eine Rückerstattung für digitale Einkäufe anzufordern, die so ziemlich alles umfasst:

vollständige Spiele

herunterladbare Inhalte

Themen

Avatare

Season-Pässe

Es gibt jedoch einen Vorbehalt. Sobald man mit dem Herunterladen oder Streamen der erworbenen Inhalte begonnen hat, erlischt der Anspruch auf eine Erstattung, es sei denn, der Inhalt ist fehlerhaft. Was genau „fehlerhaft“ ist, lässt sich nicht sagen. Wir gehen einmal davon aus, dass man Anthem für die PS4 zurückgeben könnte, wenn es einem die Konsole einfriert.

Vorbestellungen können zurückgerufen werden, aber…

Für Vorbestellungen kann man vor der Veröffentlichung des Spiels eine Erstattung beantragen (was bedeutet, dass die Beschränkung auf vierzehn Tage nicht gilt). In diesem Fall muss man jedoch den Support kontaktieren, um eine Erstattung zu beantragen Der Prozess wird wie in konkurrierenden Storefronts automatisiert.

Sony gewährt außerdem Erstattungen für den Kauf von Abonnements für Dienste wie PS Plus und PS Now innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf. Sony erklärt, dass „der Erstattungsbetrag möglicherweise reduziert wird, um jegliche Nutzung des Abonnements zu berücksichtigen, beispielsweise Online spielen, monatliche Spiele herunterladen, Cloud-Speicher verwenden usw.“