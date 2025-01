PS5 Digital-Laufwerk teilweise wieder auf Lager

Ab Mitte Januar 2025 wird das PS5 Digital Laufwerk wieder bei ausgewählten US-Händlern erhältlich sein, aber PlayStation-Besitzer sollten schnell zuschlagen, da das Gerät aufgrund der jüngsten Trends wahrscheinlich schnell ausverkauft sein wird. Die 2020 eingeführte PS5 Digital Edition war die erste Sony-Konsole ohne optisches Laufwerk. Vier Jahre später folgte die noch nicht veröffentlichte PS5 Pro. Sowohl das Mid-Gen-Upgrade als auch die neuen Slim-Modelle sind so gestaltet, dass Nutzer ein separat erworbenes Laufwerk installieren können.

Viele PS5-Besitzer haben sich letztendlich dafür entschieden, besonders in den USA, wo das offizielle Sony-Zubehör seit Monaten vergriffen ist. Obwohl das PS5 Digital Laufwerk in den USA weiterhin knapp ist, haben einige nationale Einzelhändler ihre Bestände seit Jahresbeginn wieder aufgefüllt. Seit dem 15. Januar 2025 ist das Laufwerk sowohl bei Amazon U.S. als auch im PlayStation Direct Store von Sony zum regulären Preis von 79,99 US-Dollar erhältlich.

Man findet auch einen Drittanbieter, welche Digital Laufwerke verkaufen, allerdings zu deutlich überteuerten Preisen. Meistens sind hier nur noch wenige Einheiten auf Lager, was solche Angebote eher als letzte Option erscheinen lässt, um die PS5 mit der Fähigkeit auszustatten, physische Discs zu lesen. PlayStation Direct beschränkt die Bestellungen von PS5-Laufwerken auf eine pro Kunde, um Scalpern entgegenzuwirken. Diese Praxis wurde auch bei den Vorbestellungen für das PlayStation-Portal und die Produkte zum 30-jährigen Jubiläum von Sony angewendet.

Das PS5 Digital Laufwerk ist immer noch ein seltenes Gut

Der Mangel an Digital Laufwerken frustriert PS5-Besitzer in den USA seit Monaten und trat gegen Ende 2024 auch in Großbritannien auf. Das Problem scheint mit der PS5 Pro zusammenzuhängen, die am 7. November auf den Markt kam und kein Diskettenlaufwerk im Lieferumfang hat. Wer das beste Spielerlebnis möchte und auf physische Medien nicht verzichten will, muss das PS5-Laufwerk separat erwerben. Da das Zubehör bei Walmart, GameStop und Best Buy weiterhin nicht vorrätig ist, sind die Engpässe in den USA noch nicht vorbei. Wie lange diese andauern werden, ist derzeit unklar.

Quelle: Gamerant