Dass eine PlayStation 5 die nächsten 2-3 Jahren auf dem Markt kommt ist klar. Sony selbst sagt, dass sich die PS4 in der Endphase ihres Lebenszyklus befindet, was natürlich die Analysten dazu in Scharren befeuert Releasetermine hinauszutragen. Die meisten rechnen mit 2020…

Der Branchenanalyst Hideki Yasuda von der japanischen Firma Ace Economic Research Institute glaubt jedoch, dass es noch früher kommen wird. In seinem Bericht über Sonys Finanzen und seine darauf basierenden Prognosen für die Zukunft (übersetzt von DualShockers) erklärte Yasuda, dass die PS5 höchstwahrscheinlich bis Ende 2019 auf den Markt kommen wird.

Engpässe bei Bauteilen führt zu Verknappung für PS5-Konsolen

Er gab jedoch an, dass es aufgrund von Engpässen bei der Herstellung von Spielkonsolen zu Verzögerungen kommen kann. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC), die die fragliche Komponente sind, werden heutzutage mehr und mehr in Smartphones verwendet, dank der Einführung der 5G-Technologie, während sie auch in Autos wesentlich mehr als früher verwendet werden. Yasuda ist der Ansicht, dass dies möglicherweise zu einer Verknappung des Angebots für MLCC’s führen könnte, was den Herstellungsprozess der PlayStation 5 beeinträchtigen könnte, was wiederum zu einer Verzögerung bei der Einführung führen könnte.

Wenn man jedoch bedenkt, dass First-Party-Games wie The Last of Us Part II für 2019 auf der PlayStation 4 angekündigt sind, dann klingt ein Release der PS5 für 2019 wieder sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht lassen sich Games wie diese dann auf beiden Konsolen spielen. Damit hätte die PS5 ordentlich Game-Power zum Start.

