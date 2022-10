PS PLUS Essential-Spiele im November 2022: Leak verrät Liste vorab

Nioh 2 für PS Plus im November 2022? - (C) Team Ninja, PlayStation - Bildmontage

Normalerweise kündigt Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele für das nächste Monat am letzten Mittwoch des Monats an, aber wie so oft kommt die Liste der Games früher online. Auf Dealabs findet man (wie auch schon viele Monate davor) die Liste der kostenlosen PS Plus-Spiele für November 2022.

Die monatlichen kostenlosen PlayStation Plus-Titel sind der Hauptvorteil für die PS PLUS Essential-Stufe. Jeden Monat erhalten Abonnenten 3 kostenlose Spiele, die sie für immer behalten dürfen, solange sie innerhalb ihres Verfügbarkeitsfensters beansprucht wurden und der Dienst abonniert ist. Bereits morgen, am Mittwoch, den 26. Oktober 2022, wird Sony die offizielle Ankündigung vornehmen.

Laut dem Dealabs-Leak werden die kostenlosen PS PLUS Essential-Games für November 2022 folgende Titel werden:

Nioh 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) LEGO Harry Potter Collection (PS5, PS4) – Derzeit in PS PLUS Premium enthalten

(PS5, PS4) – Derzeit in PS PLUS Premium enthalten Heavenly Bodies (PS4)

Kostenlose PS PLUS Essential-Spiele im November 2022

Der Headliner unter dieser Spieleauswahl ist sicherlich Nioh 2. Das gefeierte Soulslike von Team Ninja ist ein würdiger Nachfolger des ursprünglichen Nioh. Nioh 2 erschien exklusiv für PlayStation-Konsolen, daher ist die Aufnahme als PS Plus-Spiel umso bedeutender. Das erste Spiel ist für PS Plus Extra-Abonnenten bereits erhältlich, also könnte man das Franchise mit dem PlayStation Plus-Abo durchspielen.

Technisch gesehen besteht die LEGO Harry Potter Collection aus zwei Spielen, also erhalten Abonnenten 4 Spiele im November 2022, wenn der Leak tatsächlich stimmt. Die Spielesammlung bringt die beiden Spiele LEGO Harry Potter: Years 1-4, sowie die Fortsetzung LEGO Harry Potter: Years 5-7. Vielleicht etwas für verzweifelte Potter-Fans, nachdem Hogwarts Legacy auf 2023 verschoben wurde.

Bis die kostenlosen Spiele für November 2022 starten sind noch ein paar Tage. PlayStation Plus-Abonnenten können bis zum 31. Oktober folgende Spiele noch herunterladen:

Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Injustice 2 (PS4)

(PS4) Superhot (PS4)

Obwohl es immer besser ist, auf die offizielle Ankündigung zu warten, ist es höchstwahrscheinlich ein richtiger Leak.

Quelle: Dealabs.com

Passend zum Thema