PS Plus im Januar: Schon wieder ein Leak?

Es kann kein Zufall mehr sein. Diese monatlichen Leaks kommen mittlerweile pünktlicher als die Eisenbahn. Und bislang haben sie sich nicht nur als zuverlässig in Sachen Timing erwiesen, sondern waren auch sehr punktgenau in den Prognosen. Jetzt wurden die Spiele für PS Plus im Januar 2022 geleakt. Und es scheint als würde es um einiges Action reicher werden zu beginn des Jahres.

PS Plus Januar: Deep Rock Galactic (PS5)

Der Coop Shooter mit Minen grabenden Kampf Zwergen bietet totalitäre Zerstörung der Umgebung. Aufgaben gilt es zu erledigen, Quests zu erfüllen und dabei durch die Gegend zu ballern. Aber auch Tunnel zu Graben. Auch wenn es grafisch vielleicht nicht in der obersten Liga spielt, so ist die Freiheit die Spieler haben um ihre Coop Missionen in der zerstörbaren Welt zu erfüllen gewaltig. Deep Rock Galactic kann zwar auch alleine gespielt werden, macht aber im Coop weit mehr Spaß.

PS Plus Januar: Dirt 5 (PS4 & PS5)

Die Dirt Spieleserie ist unter den Rennspielen nicht mehr weg zu denken. Es ist eine der beliebtesten Rennsport Franchises und somit haben sich Fans natürlich auf Dirt 5 gefreut. Im PS Plus Januar kann man Dirt 5 in der PlayStation 4 und PlayStation 5 Version downloaden. Das wird die Rennsportfans freuen, welche wieder mal mit einem Sportwagen durch den dreckigen Schlamm rasen wollen.

Für die PS4: Persona 5 Strikers

Das Straßen Brawler Game dass im Persona 5 Universum spielt wird auch gerne wie eine Fortsetzung zu Persona 5 selbst gesehen. Für Fans des Persona Franchise wird dieses PS Plus Game im Januar ein Download Muss sein. Es wurde von vielen Seiten positiv reviewt mit einem Durschnitts-Score von über 8 auf Metacritic. Die Spielzeiten welche in Persona Games fließen sind wirklich groß und man kann sich darin schnell verlieren. Persona 5 Strikers wird schon bald im Abo verfügbar sein.