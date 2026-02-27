Pokémon Pokopia bekommt neuen Trailer während der Present

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 5. März 2026 erscheint Pokémon Pokopia für die Nintendo Switch 2. Kurz vor dem Launch hat The Pokémon Company im Rahmen des heutigen Pokémon Presents noch einmal frische Details nachgeliefert. Der neue Trailer stellt zwei Begleiter vor, die das Spielgeschehen auf der eigenen Insel deutlich bereichern sollen: DJ Rotom und Chef Dedenne, einen Koch-Schlaraffel mit einem riesigen Topf auf dem Kopf.

Was DJ Rotom und Chef Dedenne können

DJ Rotom ist ein Stereo-Rotom und fungiert als Musikbegleiter auf der Insel. Wer CDs findet und sie dem kleinen Typen gibt, verändert damit den Handwerk-Soundtrack. Im Trailer waren unter anderem Melodien aus Fleetburg, der Akademie aus Karmesin und Purpur sowie Musik aus den Hoenn- und Johto-Generationen zu hören. Leere Slots im Playlist-Menü deuten darauf hin, dass noch deutlich mehr Tracks sammelbar sein werden.

Chef Dedenne ist ein Dedenne mit Kochmütze und Topf und zuständig für das Kochen auf der Insel. Jedes Pokémon hat eigene Geschmacksvorlieben, was bedeutet, dass es sich lohnt, möglichst viele Rezepte zu erlernen, um alle Mitbewohner glücklich zu halten. Das Kochen ist damit kein reines Dekorationselement, sondern ein Spielmechanismus, der den Umgang mit den verschiedenen Pokémon-Begleitern beeinflusst.

Multiplayer und das beste Feature des Trailers

Der Trailer zeigte ausserdem mehr vom Mehrspielermodus. Wer eine befreundete Insel besucht, kann ausgewählte Pokémon mitbringen und beim dortigen Handwerken helfen. Das klingt nach Animal-Crossing-Logik, und das ist kein Zufall, denn Pokopia tritt deutlich in diese Richtung. Entwickelt wird das Spiel von Omega Force, bekannt durch die Hyrule Warriors Reihe, was den ungewöhnlichen Mix erklärt.

Das unterhaltsamste Detail des gesamten Trailers ist aber das Versteckspiel. Spielerinnen und Spieler können sich in Alltagsgegenstände auf der Insel verwandeln und sich vor Freunden verstecken. Wer schon einmal Prop Hunt in anderen Spielen gespielt hat, weiss genau, was hier gemeint ist. Der Preload für vorbestellte Exemplare ist bereits aktiv. Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 zum Preis von 69,99 Euro im eShop.

