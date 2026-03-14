Pokémon Pokopia schiebt Resident Evil Requiem von Platz eins

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In der Woche vom 13. März 2026 hat Pokémon Pokopia Resident Evil Requiem aus den plattformübergreifenden deutschen Verkaufscharts verdrängt. Laut Auswertung von GfK Entertainment steht die Switch-2-Lebenssimulation nun auf Platz eins, Resident Evil Requiem rutscht auf Rang zwei. Das ist bemerkenswert, weil Requiem erst in der Vorwoche die Spitze übernommen hatte. Pokopia gewährt ihm also nur sieben Tage an der Spitze, bevor es wieder nach unten geht. Gleichzeitig dominiert Pokopia den Switch-2-eShop und die japanischen Famitsu-Charts. Eine so synchrone Chart-Präsenz über mehrere Märkte ist selten.

Was die deutschen Charts im Detail zeigen

In den plattformübergreifenden GfK-Charts steht Pokopia auf Platz eins, gefolgt von Resident Evil Requiem auf Rang zwei. Dahinter folgt Pokémon-Legenden: Z-A auf Platz drei, was bedeutet, dass die Taschenmonster die ersten drei Plätze der Switch-2-Verkaufsliste komplett besetzen. Resident Evil Requiem zeigt sich auf PS5 weiterhin stark und behält dort seine führende Position. Auf Xbox Series hat Requiem in der Vorwoche beide Spitzenpositionen gehalten. Die deutschen Zahlen sind physisch und digital kombiniert, und Pokopia hat in Deutschland noch keinen Ausverkauf der physischen Version verursacht. Das Spiel kostet hierzulande bei Amazon weiterhin 69,99 Euro in beiden Ausführungen.

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Japan und der Switch-2-eShop: Pokopia überall vorne

Laut den aktuellen Famitsu-Daten hat Pokopia in Japan innerhalb der ersten Tage 541.371 physische Exemplare verkauft. Da The Pokémon Company für Japan eine Gesamtzahl von einer Million Einheiten bestätigt hat, ergibt sich daraus ein ungefähr gleichmäßiger Split zwischen physischem und digitalem Vertrieb. Das ist ein ungewöhnlich hoher Digitalisierungsgrad für Japan, wo physische Spiele traditionell dominieren. Im Switch-2-eShop führt Pokopia ebenfalls die aktuelle Wochenliste an, gefolgt vom Resident Evil Generation Pack und Monster Hunter Stories 3.

Der Switch-2-Hardware-Chart zeigt parallel, dass die Switch 2 in Japan mit 127.245 verkauften Einheiten in einer Woche deutlich vor PlayStation 5 liegt.

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